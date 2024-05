Vardari mbetet në Ligën e parë, fiton ndaj Detonitit

Në ndeshjen e balotazhit Vardari arriti të shënoj fitore sot në Sturmicë kundër Detonitit me rezultatin 2-0.

Së pari Gjuriq në minutën e 42 shënoi për golin e parë, ndërsa katër minuta më vonë Sushnjara me një gol të shkëlqyeshëm të dyfishoi epërsinë.

Pjesa e dytë ishte e qetë, ndërsa Vardari arriti të ruaj epërsinë dhe me këtë edhe në sezonin e ardhshëm do të jetë në ligën e parë të futbollit në Maqedoninë e Veriut. /SHENJA/

