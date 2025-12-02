VAR-i do të ketë autoritet edhe mbi dy vendime tjera në Kupën e Botës 2026
FIFA është gati të marrë autorizim të posaçëm për të zgjeruar kompetencat e VAR-it në Kupën e Botës 2026, duke përfshirë ndërhyrjen në vendimet për goditjet nga këndi dhe shqyrtimet e kartonit të dytë të verdhë. Ndryshimet do të zbatohen në një bazë prove posaçërisht për turneun, që do të thotë se ato nuk do të arrijnë menjëherë domosdoshmërisht në liga si Liga Premier.
Zyrtarët e FIFA-s argumentojnë se duke pasur parasysh rreziqet e larta të turneut, saktësia maksimale është thelbësore për momentet potencialisht vendimtare, siç është parandalimi i një goditjeje nga këndi të dhënë gabimisht që mund të ndikojë në rezultatin e finales.
Përjashtime të ngjashme janë dhënë edhe më parë, duke përfshirë provat e VAR-it në Kupën e Konfederatave 2017.
Ndërkohë, Kupa Arabe e FIFA-s po teston një rregull që u kërkon lojtarëve të lënduar të largohen nga fusha për dy minuta, përveç rasteve kur pësojnë ‘faul’ nga një kundërshtar që ka marrë një karton të verdhë, duke synuar taktika që humbasin kohë.
IFAB do të diskutojë shqyrtimet e kartonit të dytë të verdhë në janar, me një mbështetje të gjerë që pritet.
Megjithatë, ndërhyrjet në goditjet nga këndi përballen me kundërshtime, veçanërisht nga UEFA, për shkak të shqetësimeve për vonesat në rritje.Çdo ndryshim i miratuar do të hyjë në fuqi më 1 qershor 2026, përpara se të fillojë turneu në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada.