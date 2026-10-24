VAR-i anulon tre gola, Shkëndija dhe Vardari ndahen në paqe!

VAR-i anulon tre gola, Shkëndija dhe Vardari ndahen në paqe!

Shkëndija dhe Vardari kanë barazuar pa gola (0-0) në derbin e javës së 11-të të elitës së futbollit vendor, raporton SHENJA.  Ndeshja solli lojë të fortë dhe raste nga të dyja skuadrat, por pa gola të vlefshëm. Shkëndija arriti të shënonte përmes Xengues, por goli u anulua për pozicion jashtë loje, vendim që u konfirmua edhe nga VAR-i. Edhe Vardarit iu anuluan dy gola për pozicion jashtë loje në minutat e fundit të takimit. Me këtë barazim, Shkëndija ka 24 pikë, ndërsa Vardari mbetet tri pikë prapa.

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Në xhiron e ardhshme, Shkëndija do të përballet me Bregallnicën, kurse Vardari do të presë Struga Trim Lumin në fushën e vet. /SHENJ/

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