Vapa ekstreme çan autostradën A2 në Gjermani, mbi 20 automjete dëmtohen

Vapa ekstreme çan autostradën A2 në Gjermani, mbi 20 automjete dëmtohen

Temperaturat ekstreme që kanë përfshirë Gjermaninë kanë shkaktuar dëme të mëdha në autostradën A2, ku sipërfaqja e betonit u ça në disa segmente, duke dëmtuar mbi 20 automjete dhe duke lënë të plagosur lehtë dy persona.

Ngjarja ndodhi në segmentin mes Ziesar dhe Wollin, në drejtim të Berlinit, ku nxehtësia e lartë bëri që betoni të zgjerohej dhe të ngrihej, duke krijuar çarje të rrezikshme në rrugë. Shumë drejtues mjetesh nuk arritën t’i shmangnin dëmtimet, ndërsa gomat, disqet, parakolpët dhe pjesët e poshtme të automjeteve u shkatërruan nga përplasja me sipërfaqen e deformuar.

Sipas autoriteteve gjermane, dy persona pësuan lëndime të lehta si pasojë e aktivizimit të airbagëve, ndërsa dëmet materiale vlerësohen në rreth 100 mijë euro.

Pas incidentit, autostrada A2 u mbyll plotësisht në drejtim të Berlinit, duke shkaktuar kolona të gjata automjetesh. Ekipet e mirëmbajtjes kanë nisur punimet për zëvendësimin e betonit të dëmtuar me asfalt, ndërsa rihapja e segmentit pritet të bëhet pas përfundimit të riparimeve.
Autoritetet njoftuan se dëmtime të ngjashme nga temperaturat e larta janë regjistruar edhe në segmente të tjera të autostradës A2, si dhe në autostradën A10 pranë Berlinit, ku është mbyllur një korsi për arsye sigurie.
Ekspertët shpjegojnë se rrugët e vjetra prej betoni janë më të ekspozuara ndaj fenomeneve të tilla, pasi zgjerimi i materialit nga nxehtësia krijon presion të madh, duke bërë që sipërfaqja të çahet ose të ngrihet papritur.

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