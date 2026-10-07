Vance thotë se Irani duhet të ulë ndjeshëm pasurimin bërthamor për t’i dhënë fund luftës
Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance deklaroi se Irani duhet të reduktojë ndjeshëm kapacitetin e pasurimit të uraniumit, në mënyrë që të arrihet një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës shtatë-mujore mes dy vendeve.
Vance tha se Shtetet e Bashkuara mbeten të hapura për një marrëveshje me Teheranin, por kërkojnë lëshime konkrete në çështjen bërthamore.
“Nëse nuk do një armë bërthamore, atëherë pse të duhet 60% karburant i pasuruar? Dhe nëse dëshiron të tregosh angazhim për të mos ndërtuar një armë bërthamore, mos ndërto karburant shumë të pasuruar. Kjo është një çështje shumë bazike,” tha Vance, duke shtuar se Irani duhet të tregojë angazhimin e tij përmes veprimeve konkrete dhe jo vetëm përmes deklaratave.
Sipas tij, çdo marrëveshje duhet të përfshijë një reduktim të konsiderueshëm të kapacitetit iranian për pasurimin bërthamor.
SHBA-ja dhe Irani kanë shkëmbyer propozime gjatë javëve të fundit, në përpjekje për t’i dhënë fund konfliktit dhe për të rihapur ngushticën e Hormuzit, një rrugë jetike për transportin global të energjisë.
Presidenti Donald Trump ka refuzuar propozimin e fundit të Teheranit dhe ka paralajmëruar mundësinë e intensifikimit të operacioneve ushtarake.