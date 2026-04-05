Van Dijk pas debaklit nga City: Fajin e kemi veç ne lojtarët

Kapiteni i Liverpoolit, Virgil Van Dijk, ka thënë se lojtarët janë përgjegjës për humbjen e turpshme 4-0 nga Manchester City në çerekfinalen e FA Cup.

“Ne e kemi krejt përgjegjësinë, ne jemi ata që luajnë në fushë”, tha Van Dijku.

“Është shumë e vështirë. Më vjen keq për tifozët. E dimë si funksionon bota dhe duhet të qëndrojmë të bashkuar pavarësisht se sa e vështirë është”.

“Eliminimi nga FA Cup ishte goditje e madhe”, përfundoi holandezi.

