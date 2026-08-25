Valët e të nxehtit lidhen me të paktën 35.000 vdekje të tepërta në gjithë Evropën
Të paktën 35 mijë persona më shumë se sa pritej kanë vdekur gjatë katër valëve të njëpasnjëshme të të nxehtit në Evropë këtë verë, sipas shifrave jo të plota që mbulojnë rreth gjysmën e kontinentit, transmeton Anadolu.
Vetëm në Gjermani, Francë dhe Spanjë janë regjistruar më shumë se 25 mijë vdekje të tepërta, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se shifra përfundimtare pritet të rritet pasi të përpilohen të dhënat për gushtin, raportoi The Guardian.
Gjermania ka raportuar shifrën më të lartë, me rreth 14 mijë vdekje të lidhura me të nxehtin mes 6 prillit dhe 9 gushtit.
Instituti Robert Koch me seli në Berlin tha se 9.600 persona kanë vdekur gjatë një jave në fund të qershorit, kur temperaturat tejkaluan 40 gradë Celsius në 46 stacione meteorologjike.
Spanja ka regjistruar 4.947 vdekje të lidhura me të nxehtin që nga maji, sipas sistemit të saj të monitorimit të vdekshmërisë, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm vjetor prej 4.520 vdekjesh në vitin 2022.
Franca ka raportuar 7.300 vdekje të tepërta mes fundit të majit dhe 22 korrikut, megjithëse shifra përfshin vdekjet nga të gjitha shkaqet dhe bazohet në të dhëna që mbulojnë rreth 80 për qind të vdekshmërisë.
Edhe vende të tjera kanë raportuar rritje të ndjeshme. Anglia regjistroi 2.877 vdekje të lidhura me të nxehtin gjatë valëve të të nxehtit në maj dhe qershor, ndërsa Belgjika raportoi 1.222 vdekje të tepërta mes 18 dhe 29 qershorit.
Në Holandë, të paktën 900 persona më shumë se zakonisht kanë vdekur mes 22 qershorit dhe 5 korrikut. Sipas modeleve, gjatë valës së të nxehtit në fund të qershorit janë vlerësuar 1.070 vdekje të tepërta në Poloni dhe rreth 220 në Zvicër.
Të nxehtit shpesh nuk regjistrohet si shkak i drejtpërdrejtë i vdekjes. Në vend të kësaj, temperaturat ekstreme mund të përkeqësojnë sëmundjet ekzistuese kardiovaskulare, të frymëmarrjes dhe gjendje të tjera shëndetësore.
Shkencëtarët thonë se ngrohja globale e shkaktuar nga aktiviteti njerëzor po i bën ngjarjet me temperatura ekstreme më të shpeshta dhe më intensive. Shifrat përfundimtare pritet të marrin javë ose muaj deri sa të publikohen.