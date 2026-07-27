Valë e re e të nxehtit, zjarrfikësit luftojnë me flakët në Spanjë, 750,000 hektarë të shkrumbuar

Valë e re e të nxehtit, zjarrfikësit luftojnë me flakët në Spanjë, 750,000 hektarë të shkrumbuar

Spanja do të përballet me një valë të re të të nxehtit duke nisur nga e mërkura, e cila pritet të zgjasë të paktën deri të dielën, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për një rrezik “ekstrem” të përhapjes së zjarreve në pyje.

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Agjencia Kombëtare Meteorologjike e Spanjës (Aemet) bëri të ditur se temperaturat e larta dhe erërat do të përkeqësojnë ndjeshëm situatën, duke e bërë edhe më të vështirë punën e ekipeve të emergjencës. “Niveli i rrezikut do të vazhdojë të rritet, duke arritur nivele ekstreme”, thuhet në deklaratën e Aemet, e cila paralajmëron se kushtet atmosferike do të favorizojnë përhapjen e flakëve.

Më herët, ministri i Brendshëm spanjoll, Fernando Grande-Marlaska, deklaroi se dita e sotme dhe ajo e nesërme do të jenë “absolutisht vendimtare” për vënien nën kontroll të zjarreve që kanë përfshirë zonat pranë Madridit.

Një nga vatrat më problematike mbetet fronti “Western Sierra” në rajonin e Madridit, i cili ndodhet shumë pranë zjarrit të madh në Ávila, në rajonin fqinj të Castile-Leon.

 

 

Sipas autoriteteve, vetëm këto dy zjarre kanë shkrumbuar rreth 75 mijë hektarë tokë brenda pak ditësh, një sipërfaqe rreth shtatë herë më e madhe se ajo e Parisit, duke e bërë këtë një nga episodet më të rënda të zjarreve që ka përjetuar Spanja.

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