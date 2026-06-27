Valë e madhe e të nxehtit në Evropë, Gjermania dhe Hungaria më të prekurat
Të paktën 193 milionë njerëz në Evropë, përfshirë 75 milionë në Gjermani, pritet të përjetojnë temperatura mbi 35 gradë Celsius në një moment të caktuar sot, sipas llogaritjeve të AFP. Kjo është një rritje nga dje, ndërsa vala e të nxehtit lëviz gradualisht drejt verilindjes së kontinentit.
Në përgjithësi, temperaturat maksimale pritet të kalojnë 30°C në zonat e Evropës ku jetojnë më shumë se 404 milionë banorë, pak më të ulëta se një ditë më parë. Kjo analizë, bazuar në parashikimet nga Shërbimi Meteorologjik Gjerman dhe parashikimet e popullsisë për vitin 2025 nga Qendra e Përbashkët e Kërkimit, është në përputhje me të dhënat nga OJQ-ja austriake Klimadashboard.
Dje, një model moti i llogaritur në orën 3:00 GMT parashikoi se 150 milionë njerëz do të ekspozoheshin ndaj temperaturave mbi 35°C.
Gjermania dhe Hungaria më të goditura
Ndër zonat më të prekura nga temperaturat jashtëzakonisht të larta të shtunën është Gjermania, ku rreth 82 milionë njerëz pritet të ekspozohen ndaj temperaturave mbi 30 gradë Celsius, nga të cilët 75 milionë do të duhet të përballen me temperatura mbi 35°C.
Në Hungari, pothuajse i gjithë vendi do të ekspozohet ndaj temperaturave mbi 35°C të shtunën, duke prekur më shumë se 9 milionë banorë, transmeton Klankosova.tv
Vala e të nxehtit preku edhe një pjesë të madhe të Austrisë, përfshirë kryeqytetin Vjenë, Republikën Çeke, veçanërisht Pragën, dhe pjesë të mëdha të Polonisë.
Nga Greqia në Skandinavi
Temperaturat do të kalojnë 30°C në pjesën më të madhe të Kontinentit të Vjetër, nga Greqia dhe Italia në Danimarkë dhe në majën jugore të Suedisë, megjithëse kushtet në Londër, Portugali dhe pjesë të Spanjës pritet të mbeten relativisht të pandryshuara.
Parashikuesit e motit në Francë presin që temperaturat të kalojnë 35°C në një zonë me rreth 26 milionë banorë, më pak se një ditë më parë.
Metodologjia: Kombinim i modeleve dhe dendësisë së popullsisë
Për të përcaktuar këto të dhëna, AFP përdori një metodë të ngjashme me atë të organizatës Klimadashboard, duke kombinuar një model parashikimi të motit nga Deutscher Wetterdienst (DWD), shërbimi meteorologjik gjerman, me dendësinë e popullsisë.
Duke qenë se saktësia e atij modeli është afërsisht 6.5 km, ai nuk mund ta pasqyrojë plotësisht gjendjen e ishujve të nxehtësisë urbane, tha për AFP-në David Jablonski i organizatës joqeveritare Klimadashboard.
Prandaj, analiza “me shumë mundësi nënvlerëson numrin e njerëzve të prekur nga temperaturat e larta në zonat urbane me popullsi të dendur”, thuhet në faqen e internetit të European Heat Tracker.