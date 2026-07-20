Valbon Limani: Personat përgjegjës në Ndërmarrjen Publike pezullohen deri në zbardhjen e rastit
Kryetari i Komunës së Gostivarit ka bërë të ditur se pas takimit me drejtoreshën dhe personat përgjegjës në Ndërmarrjen Publike, është vendosur që ata që kanë rol në menaxhimin e ndërmarrjes, për momentin, të mos i kryejnë detyrat e tyre.
Ai theksoi se gjatë ditës pritet të publikohen rezultatet përfundimtare të analizave, ndërsa apeloi që të mos nxirren përfundime të parakohshme dhe të mos fajësohet askush pa u vërtetuar përgjegjësia.
“Është biseduar me drejtoreshën dhe me të gjithë ata që kanë rol në ndërmarrjen publike. Për momentin, ata nuk do t’i kryejnë detyrat e tyre. Sot do të dalin rezultatet përfundimtare dhe nuk dua që dikush të fajësohet pa pasur faj, por duhet t’i hapim rrugë zbardhjes së plotë të këtij problemi dhe gjetjes së epilogut,” deklaroi ai.
Kjo deklaratë vjen në kohën kur Gostivari po përballet me një situatë serioze pas dyshimeve për ndotje të ujit të pijshëm dhe rritjes së numrit të qytetarëve me simptoma gastrointestinale. Autoritetet kanë paralajmëruar se pas publikimit të rezultateve do të ndërmerren hapat e mëtejmë institucionalë dhe masat e nevojshme për sanimin e gjendjes.