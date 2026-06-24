Vala e të nxehtit në Itali lë katër të vdekur, 17 qytete përballen me alarm të kuq
Katër persona kanë humbur jetën në Itali si pasojë e valës intensive të të nxehtit që ka përfshirë vendin, ndërsa autoritetet vendosën 17 qytete nën nivelin më të lartë të alarmit për ditën e sotme, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore e lajmeve ANSA raporton se viktimat përfshijnë dy fermerë në provincat veriore të Lodi dhe Piacenza, një person të pastrehë në Napoli dhe një burrë që humbi jetën në një varrezë në Garlasco në rajonin e Lombardisë.
Italia vazhdon të përballet me temperatura jashtëzakonisht të larta që po prekin pjesë të mëdha të vendit.
Autoritetet shpallën alarm të kuq për valën e të nxehtit në 17 qytete, niveli më i lartë i paralajmërimit në sistemin kombëtar të monitorimit të temperaturave ekstreme.
Alarmi i kuq tregon kushte atmosferike aq të rënda saqë paraqesin rrezik për shëndetin jo vetëm për grupet e cenueshme, si të moshuarit, fëmijët dhe personat me sëmundje kronike, por edhe për individët e shëndetshëm.
Italia është ndër disa vende evropiane që po përjetojnë temperatura të larta që në fillim të sezonit veror.