Vala e të nxehtit: ISHP me udhëzime për të shmangur rreziqet shëndetësore
Shmangia e ekspozimit të drejtpërdrejtë në diell dhe aktiviteteve në natyrë midis orës 11 dhe 17, veshja e rrobave të lehta, syze mbrojtëse dhe kapelë me ngjyrë të çelët, qëndrimi brenda në ajër të kondicionuar, bërja e pushimeve të shpeshta në hije kur jeni jashtë gjatë asaj periudhe, të ngrënit me masë, shmangia e ushqimeve të yndyrshme dhe me shumë kalori, si dhe ushqimeve që përmbajnë sasi të madhe sheqeri, pirja e mjaftueshme e ujit dhe pijeve minerale të gazuara pa pritur të ndjeni etje, shmangia e alkoolit, pijeve që përmbajnë kafeinë dhe atyre që janë shumë të ftohta, janë pjesë e rekomandimeve për mbrojtje nga moti i nxehtë që Instituti i Shëndetit Publik (ISHP) publikoi sot në faqen e tij të internetit për shkak të paralajmërimit nga DPHM-së për temperaturat maksimale të larta ditore nga nesër (1 gusht) deri më 7 gusht.
Grupet e rrezikuara, duke përfshirë personat mbi 60 vjeç, gratë shtatzëna, fëmijët, personat e cenueshëm, punëtorët në natyrë, si dhe ata me sëmundje kronike (sëmundje kardiovaskulare, neurologjike, sëmundje të mushkërive dhe veshkave, diabeti, sëmundje mendore, obezitet dhe personat nën terapi që rrit urinim), duhet të jenë veçanërisht të disiplinuar në lidhje me këto rekomandime dhe të marrin terapinë e tyre të rregullt. Për të gjitha ndryshimet në gjendjen e tyre shëndetësore, ata duhet të konsultohen me mjekun e tyre amë.
Nga Instituti gjithashtu rekomandojnë mbylljen e dritareve dhe perdeve gjatë ditës dhe hapjen e tyre natën, kur temperatura është më e ulët, hapjen e dritares kur jeni në një automjet të parkuar në mënyrë që të lejoni ajrosjen dhe të mos lini askënd në automjet, bërjen e një dushi me ujë të vakët sipas nevojës, vendosjen e kompresave të ftohta ose zhytjen e këmbëve në ujë të ftohtë.
Nëse ndjeni marramendje, dobësi, shqetësim ose keni etje dhe dhimbje të forta koke, duhet të kërkoni ndihmë, të shkoni në një vend më të freskët sa më shpejt të jetë e mundur dhe të matni temperaturën e trupit, të pini ujë ose një pije minerale jo të gazuar, dhe nëse keni dhimbje muskulore, më shpesh në këmbë, krahë dhe stomak, pushoni në një vend të freskët dhe pini lëngje që përmbajnë elektrolite. Nevojitet ndihmë mjekësore nëse dhimbjet e nxehtësisë zgjasin më shumë se një orë.
Nëse një anëtar i familjes ose personi që po ndihmohet ka lëkurë të nxehtë dhe të thatë, dhimbje dhe/ose është pa ndjenja, telefononi menjëherë numrin 194 ose 112, ndërsa prisni ndihmën emergjente mjekësore, personi duhet të zhvendoset në një vend të freskët dhe të vendoset në një pozicion horizontal me këmbët e ngritura mbi 20 cm, duhet të vendoset ftohje e jashtme, siç janë kompresat e ftohta në qafë, lëkura duhet të ftohet vazhdimisht dhe të spërkatet me ujë, nuk duhet të jepet terapi dhe nëse personi është pa ndjenja, personi duhet të vendoset në një pozicion anësor. Nëse ndihen simptoma/shenja të pazakonta, ose nëse ato zgjasin më shumë, është i nevojshëm një konsultë me mjekun amë, thuhet në rekomandimet nga Instituti i Shëndetit Publik, ku u bëhet apel qytetarëve që të ndjekin rekomandimet për mbrojtje dhe kujdes gjatë temperaturave të larta.