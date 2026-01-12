Vala e të ftohtit arktik evropian arrin në Poloni, ndërsa lumi Vistula ngrin në Krakow

Vala e të ftohtit arktik evropian arriti në Poloni të hënën, më 12 janar, duke sjellë temperatura të përhapura nën zero gradë në të gjithë vendin.

Pamjet me dron të realizuara nga Anadolu tregojnë anije argëtimi të rrethuara nga pjesë të ngrira të lumit Vistula, së bashku me zona të mbuluara me borë në të gjithë Krakowin, ndërsa masa ajrore arktike lëviz më thellë në Evropën Qendrore.

Të dhënat e parashikimit treguan anomali të temperaturës që variojnë midis minus dhjetë dhe minus pesëmbëdhjetë gradë Celsius në pjesën më të madhe të kontinentit.

Reshjet e dendura të borës edhe më herët në janar kanë mbuluar disa rajone, ndërsa shërbimet meteorologjike prisnin që akumulimi i borës të vazhdonte ndërsa vala e të ftohtit përparonte.

