Vala e ftohtë e Arktikut përfshin thuajse të gjithë SHBA-të, në një qytet u regjistruan temperatura -40 gradë

Miliona amerikanë u zgjuan nga bora dhe temperaturat polare ndërsa një valë e ftohtë arktike përfshiu pjesën më të madhe të SHBA-së, duke i dhënë fund një thatësire gati dyvjeçare të borës në qytetin e Nju Jorkut dhe duke ngrirë zona të mëdha të shteteve perëndimore.

Temperaturat rekord priten në të gjithë shkëmbinjtë, rrafshnaltat e mëdha dhe perëndimin e mesëm sot, me temperaturat e mëngjesit që pritet të bien nën -34 gradë Celsius në Rrafshin e Misisipit.

Temperatura më e ulët në vend këtë mëngjes ishte -38 gradë Celsius në qytetin e vogël të Brigsdale, Kolorado, me 134 banorë.

“Është çmenduri,” tha Katie Sizemore, një bariste në Blue Mug Coffee Bar në Greeley, Kolorado, kur iu tha se ishte afër vendit më të ftohtë në Amerikë. Në Greeley, 48 km nga Briggsdale, temperatura ishte rreth 13 gradë më e ngrohtë se qyteti fqinj në veri, por vendasit po marrin masa për të përballuar të ftohtin duke vendosur dhe ngritur radiatorët. “Ne nuk kemi qenë jashtë për një kohë të gjatë,” tha Sizemore.

Në qytetin e Nju Jorkut, i cili nuk kishte parë më shumë se dy centimetra borë për gati dy vjet, banorët u zgjuan nga një skenë dimri jashtë dritareve të tyre. Në Parkun Qendror të Manhatanit, bora kishte arritur 3.5 centimetra deri mëngjesin e sotëm, duke i dhënë fund një “thatësire bore” prej 701 ditësh me dëborë minimale.

Sipas Shërbimit Kombëtar të Motit (NWS), reshje të dendura bore priten në të gjithë New England-in në shtetin e Nju Jorkut përpara një pushimi të shkurtër në mes javë.

Malet Appalachian dhe Karolina e Veriut perëndimore ishin gjithashtu të mbuluara me borë, me shtetet jugore që përballen me një valë të pazakontë moti të ashpër, sipas Bob Oravec të Qendrës së Parashikimit të Motit.

