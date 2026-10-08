Vaksina e re kundër Ebolës hyn në fazën e provave klinike në Afrikë, epidemia vazhdon në RD të Kongos
Vaksina kandidate kundër virusit Ebola të llojit Bundibugyo po i nënshtrohet një faze të re të provave klinike në Ugandë, tha të enjten një zyrtar i Qendrave të Afrikës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (Africa CDC), ndërsa vazhdojnë përpjekjet për të frenuar shpërthimin e epidemisë në Republikën Demokratike të Kongos (RDK), transmeton Anadolu.
Provat klinike të fazës Ib për vaksinën ChAdOx1, të zhvilluar nga Universiteti i Oksfordit, nisën në Ugandë më 6 tetor, tha Wessam Mankoula në një konferencë virtuale për media.
Mankoula, drejtues i ekipit kontinental për mbështetjen e menaxhimit të incidentit në kuadër të reagimit ndaj Ebolës, tha se provat e fazës Ia nisën në Britani në korrik.
Ai tha se një vaksinë tjetër kandidate, e zhvilluar nga kompania Moderna, ka marrë së fundmi miratimin etik për provat e fazës Ib në Ugandë, pasi provat e fazës Ia nisën në Kanada në gusht.
Sipas përditësimit të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë, në Kongo janë regjistruar 8.728 raste të konfirmuara me Ebola, përfshirë 4.205 viktima, që nga shpallja e epidemisë në maj.
Epidemia e fundit ka prekur shtatë provinca: Haut-Uele, Ituri, Kivu Verior, Kivu Jugor, Bas-Uele, Tshopo dhe Sud-Ubangi.
Kenia raportoi këtë javë rastin e parë të importuar, që përfshinte një pacient i cili vdiq pasi kishte udhëtuar nga Kongoja.
Epidemia aktuale është shkaktuar nga virusi Ebola i llojit Bundibugyo, për të cilin nuk është miratuar asnjë vaksinë apo trajtim.
Në gusht, Kongos iu ndanë 70.000 doza të vaksinës Ervebo nga stoku global i vaksinave kundër sëmundjes së virusit Ebola, për t’u përdorur gjatë epidemisë aktuale. Kjo vaksinë është miratuar për përdorim kundër virusit Ebola të llojit Zaire.
Deri më tani janë vaksinuar më shumë se 7.700 punonjës shëndetësorë dhe punonjës të tjerë në vijën e parë të reagimit, tha Mankoula.
Në gusht, Koalicioni për Inovacione në Gatishmërinë ndaj Epidemive (CEPI) njoftoi një partneritet prej 16,5 milionë dollarësh me kompaninë afrikane biofarmaceutike Minapharm Group për zhvillimin e një vaksine kandidate kundër virusit Bundibugyo.