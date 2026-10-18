Uzuni reagon për protestat në Shqipëri: “Policë, nderojeni uniformën tuaj! Dhuna është e papranueshme”

Uzuni reagon për protestat në Shqipëri: “Policë, nderojeni uniformën tuaj! Dhuna është e papranueshme”

Sulmuesi i Kombëtares së Shqipërisë, Myrto Uzuni, ka reaguar për protestat në Shqipëri, duke iu drejtuar drejtpërdrejt efektivëve të policisë dhe duke dënuar dhunën ndaj qytetarëve që protestojnë.

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“Si sportist, kam përjetuar krenarinë që të jep përfaqësimi i vendit tënd. Besoj se edhe uniforma e policisë duhet të mbahet me atë ndjenjë përgjegjësie… Dhuna ndaj qytetarëve që protestojnë është e papranueshme. Qytetarët meritojnë të dëgjohen dhe të ndihen të mbrojtur,” u shpreh Uzuni.

Futbollisti bëri thirrje që efektivët të nderojnë uniformën dhe të mos lejojnë që veprimet e disa individëve të njollosin imazhin e gjithë strukturës së policisë.

Reagimi i Uzunit vjen në një kohë kur protestat në Shqipëri kanë nxitur reagime edhe nga figura të njohura publike.

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