Uzuni reagon për protestat në Shqipëri: “Policë, nderojeni uniformën tuaj! Dhuna është e papranueshme”
Sulmuesi i Kombëtares së Shqipërisë, Myrto Uzuni, ka reaguar për protestat në Shqipëri, duke iu drejtuar drejtpërdrejt efektivëve të policisë dhe duke dënuar dhunën ndaj qytetarëve që protestojnë.
“Si sportist, kam përjetuar krenarinë që të jep përfaqësimi i vendit tënd. Besoj se edhe uniforma e policisë duhet të mbahet me atë ndjenjë përgjegjësie… Dhuna ndaj qytetarëve që protestojnë është e papranueshme. Qytetarët meritojnë të dëgjohen dhe të ndihen të mbrojtur,” u shpreh Uzuni.
Futbollisti bëri thirrje që efektivët të nderojnë uniformën dhe të mos lejojnë që veprimet e disa individëve të njollosin imazhin e gjithë strukturës së policisë.
Reagimi i Uzunit vjen në një kohë kur protestat në Shqipëri kanë nxitur reagime edhe nga figura të njohura publike.