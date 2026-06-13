Ushtria izraelite vret një punonjës komunal palestinez në Gaza

Ushtria izraelite vret një punonjës komunal palestinez në Gaza

Një punëtor palestinez i shërbimeve të pastrimit u vra të shtunën në një sulm izraelit me dron në pjesën qendrore të Rripit të Gazës, tha për Anadolu një burim mjekësor.

Viktima po punonte për komunën e Bureijit dhe u vra në sulmin që kishte në shënjestër një deponi mbeturinash pranë kampit të refugjatëve Bureij.

Burime lokale gjithashtu thanë se i ndjeri u godit nga droni izraelit gjatë kryerjes së detyrës së tij.

Të premten, ushtria izraelite pranoi se kishte vrarë 20 palestinezë në Rripin e Gazës gjatë javës së kaluar, duke pretenduar se viktimat ishin anëtarë të Hamasit dhe Xhihadit Islamik.

Sulmet e vazhdueshme të Tel Avivit në enklavën palestineze po ndodhin pavarësisht armëpushimit që filloi në tetor 2025.

Armëpushimi ishte menduar të ndalte luftën e Izraelit në Gaza, e cila ka vrarë rreth 73.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 173.000 të tjerë që nga tetori 2023, duke shkaktuar shkatërrim të gjerë që ka prekur 90 për qind të infrastrukturës civile të enklavës.

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