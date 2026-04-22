Ushtria izraelite vret një palestinez dhe plagos dy të tjerë në veri të Gazës
Një palestinez u vra sot dhe dy të tjerë u plagosën në një sulm të forcave izraelite në Gazën veriore, raporton Anadolu.
Incidenti vjen mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të një marrëveshjeje armëpushimi në Gaza që ka qenë në fuqi që nga 10 tetori 2025. Burime mjekësore thanë se palestinezi u vra dhe dy vëllezër u plagosën në një sulm izraelit në Rrugën e Vjetër të Gazës, në lindje të Jabalia, në Rripin verior të Gazës. Natyra e sulmit nuk ishte menjëherë e qartë.
Në një zhvillim të lidhur me këtë, lagjet lindore të Qytetit të Gazës u vunë nën granatimet e artilerisë dhe të shtënave të rënda nga automjetet ushtarake izraelite të pozicionuara përgjatë skajit të enklavës, thanë burime lokale.
Dëshmitarët thanë se automjetet izraelite hapën zjarr të rëndë drejt zonave në lindje të Khan Younisit në Gazën jugore. Më 14 prill, Zyra e medias së Qeverisë së Gazës tha në një deklaratë se Izraeli kishte kryer 2.400 shkelje të marrëveshjes së armëpushimit, përfshirë vrasje, arrestime, masa bllokade dhe uri.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, shkeljet e vazhdueshme kanë vrarë 784 palestinezë dhe kanë plagosur 2.214 të tjerë.
Marrëveshja u arrit pas dy vitesh të një lufte gjenocidale të nisur nga Izraeli më 8 tetor 2023, me mbështetjen e SHBA-së. Lufta ka vazhduar në forma të ndryshme që atëherë, duke vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë, duke plagosur mbi 172 mijë të tjerë dhe duke shkaktuar shkatërrime të gjera që prekin 90 për qind të infrastrukturës në enklavë.