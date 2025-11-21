Ushtria izraelite vret 5 palestinezë në qytetin Rafah në jug të Rripit të Gazës

Ushtria izraelite vret 5 palestinezë në qytetin Rafah në jug të Rripit të Gazës

Ushtria izraelite tha se ka vrarë pesë palestinezë, me pretendimin se ata kishin dalë nga një tunel në qytetin Rafah në jug të Rripit të Gazës, në zonat që Izraeli mban nën pushtim brenda enklavës sipas marrëveshjes së armëpushimit, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë, ushtria pretendon se forcat e saj nga ekipi luftarak i Brigadës Nahal zbuluan pesë burra të armatosur që dilnin nga infrastruktura nëntokësore në lindjes të Rafah, në jug të Rripit.

Qyteti Rafah shtrihet brenda zonave të pushtuara nga ushtria izraelite në lindje të asaj që njihet si “vija e verdhë”, siç përcaktohet në marrëveshjen e armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor.

Mediat izraelite raportuan se rreth 200 luftëtarë të Hamasit janë bllokuar në një tunel në Rafah dhe se Tel Avivi deri më tani nuk u është përgjigjur kërkesave nga grupi palestinez dhe ndërmjetësit për t’u lejuar atyre kalimin e sigurt në zonat nën kontrollin e lëvizjes brenda enklavës.

Që nga tetori i vitit 2023, ushtria izraelite ka vrarë gati 70 mijë palestinezë në Gaza, kryesisht gra dhe fëmijë, ka plagosur mbi 170 mijë të tjerë dhe e ka shndërruar enklavën në rrënoja.

MARKETING

Të ngjajshme

Kurti: Paradoks të flitet për zgjerim të BE-së, ndërkohë që anashkalohet aplikimi i Kosovës

Kurti: Paradoks të flitet për zgjerim të BE-së, ndërkohë që anashkalohet aplikimi i Kosovës

Sileksi triumfon ndaj Makedonija Gjorçe Petrovit

Sileksi triumfon ndaj Makedonija Gjorçe Petrovit

Raporti i BE-së, BDI: Qeveria dështoi në klasterin e parë

Raporti i BE-së, BDI: Qeveria dështoi në klasterin e parë

Gashi takon ambasadoren kineze Siaojan: Marrëdhëniet midis dy vendeve janë të shkëlqyera

Gashi takon ambasadoren kineze Siaojan: Marrëdhëniet midis dy vendeve janë të shkëlqyera

Komisionerja Kos: Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të anëtarësohen me të drejta të plota në BE

Komisionerja Kos: Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të anëtarësohen me të drejta të plota në BE

Mickoski nga Tirana: Plani i Rritjes është më shumë se një iniciativë, është angazhim për ndryshim të vërtetë

Mickoski nga Tirana: Plani i Rritjes është më shumë se një iniciativë, është angazhim për ndryshim të vërtetë