Ushtria izraelite vazhdon shkeljet e saj në Quneitra të Sirisë

Ushtria izraelite vazhdon shkeljet e saj në Quneitra të Sirisë

Ushtria izraelite hyri dhe ngriti një pikë kontrolli në qytezën Saida al-Hanout në provincën Quneitra në jug të Sirisë, transmeton Anadolu.

Sipas agjencisë zyrtare siriane të lajmeve SANA, një njësi prej tre automjetesh të ushtrisë izraelite përparoi në perëndim të Saida al-Hanout dhe vendosi një pikë kontrolli midis fshatit dhe fermës Maghatra.

Edhe dje, ushtria izraelite përparoi në fshatin Samadaniyyah në veri të Quneitra-s dhe vazhdoi përparimin e saj të pandërprerë në zonë drejt Tawl Krum Jabba.

Autoritetet siriane dënuan sulmet, duke thënë se këto veprime të Izraelit shkelën Marrëveshjen e vitit 1974 për Ndarjen e Konfliktit dhe të drejtën ndërkombëtare. Ata i bënë thirrje komunitetit ndërkombëtar të paraqesë një qëndrim të vendosur për ndalimin e shkeljeve.

MARKETING

Të ngjajshme

(FOTO) Mickoski shtrëngon duart me Ramën dhe Kurtin

(FOTO) Mickoski shtrëngon duart me Ramën dhe Kurtin

Nis samiti në Tiranë, kryeministri Rama pret komisioneren Marta Kos dhe homologun Kurti dhe ambasadorin Gonzato

Nis samiti në Tiranë, kryeministri Rama pret komisioneren Marta Kos dhe homologun Kurti dhe ambasadorin Gonzato

Në Milano ngritet kallëzim penal ndaj Vuçiqit për pjesëmarrje në “vrasjet e qejfit” në Sarajevë

Në Milano ngritet kallëzim penal ndaj Vuçiqit për pjesëmarrje në “vrasjet e qejfit” në Sarajevë

Reuters: Uashingtoni kërkon që Kievi të pranojë planin e paqes të hartuar nga SHBA-të

Reuters: Uashingtoni kërkon që Kievi të pranojë planin e paqes të hartuar nga SHBA-të

QMK: Në 24 orët e fundit në disa lokacione në shtet janë regjistruar rritje të nivelit të lumenjve, si dhe disa vërshime

QMK: Në 24 orët e fundit në disa lokacione në shtet janë regjistruar rritje të nivelit të lumenjve, si dhe disa vërshime

Ushtria izraelite vret një palestinez dhe shemb ndërtesa në lindje të Gazës

Ushtria izraelite vret një palestinez dhe shemb ndërtesa në lindje të Gazës