Ushtria izraelite vazhdon shkeljet e saj në Quneitra të Sirisë
Ushtria izraelite hyri dhe ngriti një pikë kontrolli në qytezën Saida al-Hanout në provincën Quneitra në jug të Sirisë, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë zyrtare siriane të lajmeve SANA, një njësi prej tre automjetesh të ushtrisë izraelite përparoi në perëndim të Saida al-Hanout dhe vendosi një pikë kontrolli midis fshatit dhe fermës Maghatra.
Edhe dje, ushtria izraelite përparoi në fshatin Samadaniyyah në veri të Quneitra-s dhe vazhdoi përparimin e saj të pandërprerë në zonë drejt Tawl Krum Jabba.
Autoritetet siriane dënuan sulmet, duke thënë se këto veprime të Izraelit shkelën Marrëveshjen e vitit 1974 për Ndarjen e Konfliktit dhe të drejtën ndërkombëtare. Ata i bënë thirrje komunitetit ndërkombëtar të paraqesë një qëndrim të vendosur për ndalimin e shkeljeve.