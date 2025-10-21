Ushtria izraelite vazhdon represionin dhe sulmet ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor
Ushtria izraelite vazhdon shtypjen dhe sulmet ndaj palestinezëve në qytetet e pushtuara të Bregut Perëndimor, Jenin dhe Ramallah, transmeton Anadolu.
Sipas një raporti nga agjencia zyrtare palestineze e lajmeve WAFA, ushtarët izraelitë sulmuan një person që po mblidhte ullinj në fshatin Kefr Rai, në jug të Jenin. Fermeri u plagos në kokë.
Buldozerët izraelitë vazhduan gërmimet dhe aktivitetet e zgjerimit të tokës në fshatin Um Safa, në qytetin e pushtuar të Ramallahut.
Sipas burimeve lokale, ushtria izraelite shtroi dhe zgjeroi një rrugë të hapur në gusht nga izraelitët fanatikë që pushtuan tokën palestineze në pjesën lindore të fshatit.
Izraelitët, të cilët pushtuan tokën palestineze, thuhet se krijuan një vendbanim në tokën e fshatit dhe pushtuan afërsisht 1.500 hektarë tokë palestineze.
Sipas burimeve palestineze, 71 sulme nga izraelitët fanatikë kundër palestinezëve u regjistruan muajin e kaluar, duke rezultuar në një të vdekur dhe 99 të plagosur.
Gjysma e sulmeve muajin e kaluar nga izraelitët që pushtuan tokën palestineze kishin në shënjestër palestinezët që mblidhnin ullinj.
Në Bregun Perëndimor, ku pushtimi është gjithnjë e më i ashpër, sulmet kundër palestinezëve gjatë vjeljes së ullinjve janë rritur ndjeshëm vitet e fundit.
Vitin e kaluar, u regjistruan më shumë se 200 incidente që synonin palestinezët gjatë vjeljes së ullinjve. Ky numër raportohet të jetë pothuajse dyfishi i numrit të parë në vitin 2023.
Në Bregun Perëndimor, të cilin Izraeli e ka pushtuar që nga viti 1967, ka gati 250 vendbanime të paligjshme të ndërtuara në tokën e konfiskuar palestineze.
Në Bregun Perëndimor të pushtuar, 451.000 izraelitë dhe në Kudsin Lindor, afërsisht 230.000 izraelitë po pushtojnë tokën palestineze. Sipas ligjit ndërkombëtar, këto konfiskime në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor konsiderohen të paligjshme.