Ushtria izraelite shënjestron me artileri një zonë në provincën Kunejtra të Sirisë

Ushtria izraelite shënjestron me artileri një zonë në provincën Kunejtra të Sirisë

Ushtria izraelite ka goditur me artileri zonën lindore Tel el-Ahmar të provincës Kunejtra në jug të Sirisë, transmeton Anadolu.

Sipas kanalit shtetëror sirian, Al-Ikhbariyah, ushtria izraelite ka kryer sulme me artileri ndaj zonës Tel el-Ahmar në Kunejtra.

Në lajm u theksua se sulmi i Izraelit përbën një shkelje të re ndaj sovranitetit të Sirisë.

Presidenti i Sirisë, Ahmed al-Sharaa, në një deklaratë të mëparshme kishte bërë të ditur se ushtria izraelite, nga 8 dhjetori 2024 – dita kur u rrëzua regjimi – deri më 18 shtator 2025, ka kryer mbi 1.000 sulme ajrore dhe mbi 400 sulme tokësore ndaj Sirisë.

MARKETING

Të ngjajshme

Merz: Ukrainës i duhen forca të armatosura të forta, edhe nëse arrihet marrëveshja e paqes

Merz: Ukrainës i duhen forca të armatosura të forta, edhe nëse arrihet marrëveshja e paqes

Alarmi i dronëve të panjohur në Europë, Holanda blen 100 radarë për zbulimin e tyre

Alarmi i dronëve të panjohur në Europë, Holanda blen 100 radarë për zbulimin e tyre

Tërmet me magnitudë 6,0 godet Alaskën

Tërmet me magnitudë 6,0 godet Alaskën

Franca, Gjermania, Italia dhe Britania thirrje Izraelit të mbrojë palestinezët në Bregun Perëndimor

Franca, Gjermania, Italia dhe Britania thirrje Izraelit të mbrojë palestinezët në Bregun Perëndimor

Janevska: Po bëjmë ndryshime të mëdha në arsim për njohuri më të mira të nxënësve tanë dhe rezultate më të mira në testimet ndërkombëtare

Janevska: Po bëjmë ndryshime të mëdha në arsim për njohuri më të mira të nxënësve tanë dhe rezultate më të mira në testimet ndërkombëtare

Stojanoski: Të dakordohemi për një datë që do të jetë e pranueshme për të gjitha palët e interesuara

Stojanoski: Të dakordohemi për një datë që do të jetë e pranueshme për të gjitha palët e interesuara