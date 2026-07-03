Ushtria izraelite pretendon se sulmet kanë synuar infrastrukturën e Hezbollahut në Libanin jugor
Ushtria izraelite pretendoi të premten se kreu sulme ajrore në rreth 10 objekte të infrastrukturës së Hezbollahut në Libanin jugor dhe më vonë goditi një kamion që pretendohej se po transportonte armë për grupin pranë zonave që Izraeli pushton, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ushtria izraelite tha se sulmet e së enjtes kishin në shënjestër vende në zonat e Bint Jbeil, Beit Yahoun, Kounine dhe Braachit. Pretendohet se objektet janë përdorur nga Hezbollahu për të përgatitur sulme kundër forcave izraelite që veprojnë në atë që ai e përshkroi si një “zonë sigurie”.
Ushtria tha se sulmet u kryen në përgjigje të shkeljeve të vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit nga Hezbollahu dhe sulmeve ndaj forcave izraelite.
Sipas deklaratës, ushtarët izraelitë gjatë natës identifikuan një qelizë të Hezbollahut që transportonte armë në një kamion pranë “zonës së sigurisë” në Libanin jugor dhe goditën automjetin.
Nuk kishte asnjë koment të menjëhershëm nga Hezbollah.
Izraeli ka pushtuar pjesë të Libanit jugor për vite me radhë, disa për dekada, dhe ka zgjeruar kontrollin e tij gjatë ofensivës së tij të fundit.
Më 26 qershor, Bejruti dhe Tel Avivi nënshkruan një marrëveshje kuadër të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që parashikonte një tërheqje graduale të Izraelit nga territori libanez, duke filluar me dy “zona pilot” që nuk u identifikuan publikisht.
Marrëveshja nuk përcakton një afat kohor për tërheqjen e Izraelit, por e lidh atë me ushtrinë libaneze që merr kontrollin e plotë të sigurisë në zonat e evakuuara dhe çarmatimin e grupeve të armatosura, veçanërisht të Hezbollahut.
Më 21 qershor, kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, u zotua të vazhdojë të mbajë atë që ai e quajti një “zonë sigurie” në Libanin jugor, pavarësisht një marrëveshjeje SHBA-Iran që hyri në fuqi më 18 qershor dhe përfshin garanci për sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka kryer një ofensivë ushtarake në Liban që ka vrarë të paktën 4.298 njerëz, ka plagosur 12.196 të tjerë dhe ka zhvendosur më shumë se 1 milion, sipas Ministrisë libaneze të Shëndetësisë.