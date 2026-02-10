Ushtria izraelite po kryen shkatërrime të gjera në jug dhe veri të Gazës
Ushtria izraelite po kryen operacione shkatërrimi në shkallë të gjerë që synojnë shtëpitë palestineze në territoret e pushtuara në jug dhe veri të Gazës, transmeton Anadolu.
Sipas dëshmitarëve okularë, ushtria izraelite kreu shkatërrime në shkallë të gjerë në zonat nën kontrollin e saj në lindje të Khan Yunis.
Ushtria izraelite, duke vazhduar shkatërrimet e saj në territoret e pushtuara të Qytetit të Gazës, thuhet se përdori dronë kuadkopterë për të hedhur eksplozivë në shtëpitë palestineze në zonën e Jabaliya që ishin në prag të shembjes.
Gjithashtu thuhet se forcat izraelite hapën zjarr në bregdetin e Rafah dhe Khan Yunis, dhe se palestinezët u qëlluan nga automjetet ushtarake të stacionuara në Khan Younis.
Nuk është publikuar ende asnjë informacion në lidhje me viktimat ose lëndimet në sulme.