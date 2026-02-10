Ushtria izraelite po kryen shkatërrime të gjera në jug dhe veri të Gazës

Ushtria izraelite po kryen shkatërrime të gjera në jug dhe veri të Gazës

Ushtria izraelite po kryen operacione shkatërrimi në shkallë të gjerë që synojnë shtëpitë palestineze në territoret e pushtuara në jug dhe veri të Gazës, transmeton Anadolu.

Sipas dëshmitarëve okularë, ushtria izraelite kreu shkatërrime në shkallë të gjerë në zonat nën kontrollin e saj në lindje të Khan Yunis.

Ushtria izraelite, duke vazhduar shkatërrimet e saj në territoret e pushtuara të Qytetit të Gazës, thuhet se përdori dronë kuadkopterë për të hedhur eksplozivë në shtëpitë palestineze në zonën e Jabaliya që ishin në prag të shembjes.

Gjithashtu thuhet se forcat izraelite hapën zjarr në bregdetin e Rafah dhe Khan Yunis, dhe se palestinezët u qëlluan nga automjetet ushtarake të stacionuara në Khan Younis.

Nuk është publikuar ende asnjë informacion në lidhje me viktimat ose lëndimet në sulme.

MARKETING

Të ngjajshme

Dosja Epstein, Starmer reagon sërish: Nuk do ta braktis mandatin që më është dhënë

Dosja Epstein, Starmer reagon sërish: Nuk do ta braktis mandatin që më është dhënë

Ukraina, në BE në 2027/ Politico: 5 skenarë që mund të ndiqen për anëtarësimin

Ukraina, në BE në 2027/ Politico: 5 skenarë që mund të ndiqen për anëtarësimin

Ministri i Jashtëm turk diskuton çështjet globale shefin e OKB-së

Ministri i Jashtëm turk diskuton çështjet globale shefin e OKB-së

Kabineti saudit: Vizita e presidentit turk tregoi forcën e marrëdhënieve dypalëshe

Kabineti saudit: Vizita e presidentit turk tregoi forcën e marrëdhënieve dypalëshe

Qeveria mori vendim me të cilin do të zgjidhet problemi i parkimit në Kampusin Klinik “Nënë Tereza”

Qeveria mori vendim me të cilin do të zgjidhet problemi i parkimit në Kampusin Klinik “Nënë Tereza”

Delegacion qeveritar në Paris: Takime me drejtuesit e UNESCO-s për mbrojtjen e Rajonit të Ohrit

Delegacion qeveritar në Paris: Takime me drejtuesit e UNESCO-s për mbrojtjen e Rajonit të Ohrit