Ushtria izraelite plagos dy palestinezë në Gaza, pavarësisht armëpushimit
Dy palestinezë u plagosën të hënën në mëngjes nga të shtënat me armë zjarri të ushtrisë izraelite në dy incidente të ndara në Rripin e Gazës, mes shkeljeve të vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit në fuqi që nga tetori i vitit 2025.
Burime mjekësore thanë për Agjencinë Anadolu se një palestinez u plagos lehtë kur ushtarët izraelitë hapën zjarr në Beit Lahia në Gazën veriore. Ai u dërgua në Spitalin Al-Shifa, në perëndim të qytetit të Gazës.
Në qytetin e Gazës, një kalimtar i ri u plagos pranë kryqëzimit Samer në qendër të qytetit kur makineritë izraelite të pozicionuara në lindje të “vijës së verdhë” hapën zjarr. Vija ndan zonat e kontrolluara nga ushtria izraelite nga zonat nga të cilat është tërhequr.
Një burim mjekësor tha për Anadolu se i riu u dërgua në Spitalin Mamdani, pa dhënë detaje mbi gjendjen e tij.
Dëshmitarët i thanë Anadolu-t se një shpërthim i fuqishëm tronditi qytetin lindor të Gazës herët të hënën pasi ushtria izraelite kreu një operacion shkatërrimi, ndërsa artileria qëlloi predha drejt zonës përreth.
Në Khan Younis në Gazën jugore, automjetet ushtarake izraelite qëlluan me mitralozë drejt zonave në lindje dhe qendër të qytetit, duke përkuar me granatimet e artilerisë.
Anijet luftarake izraelite qëlluan gjithashtu me armë dhe predha drejt bregdetit të qytetit.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, shkeljet e ushtrisë izraelite përmes granatimeve dhe të shtënave me armë zjarri kanë vrarë rreth 851 palestinezë dhe kanë plagosur 2.437 të tjerë, tha Ministria e Shëndetësisë të dielën.
Marrëveshja u arrit pas dy vitesh të luftës gjenocidale të Izraelit, e cila filloi më 8 tetor 2023 dhe më vonë vazhdoi në forma të shumëfishta. Lufta vrau më shumë se 72.000 njerëz, plagosi mbi 172.000 dhe shkaktoi shkatërrime të gjera që preku 90 për qind të infrastrukturës civile.