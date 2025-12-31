Ushtria izraelite plagos 4 persona dhe arreston 28 të tjerë në një bastisje në Bregun Perëndimor
Ushtria izraelite përshkallëzoi sulmet kundër palestinezëve të mërkurën, duke plagosur katër persona dhe duke arrestuar 28 të tjerë në një bastisje ushtarake në Bregun Perëndimor dhe duke bombarduar zona të shumta në Rripin e Gazës, pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi, thanë mjekët dhe dëshmitarët, raporton Anadolu.
Shoqata Palestineze e Gjysmëhënës së Kuqe tha se katër persona u plagosën pasi u rrahën nga ushtarët izraelitë gjatë një bastisjeje në qytetin Jaba, në jug të Jeninit në Bregun Perëndimor verior.
Trupat izraelite arrestuan 28 banorë gjatë bastisjes dhe kontrolluan dhjetëra shtëpi, duke përfshirë edhe marrjen në pyetje në vend brenda një shtëpie, thanë dëshmitarët.
Ndërkohë, ushtria izraelite bombardoi disa vende brenda Rripit të Gazës, duke shkelur armëpushimin që ka qenë në fuqi që nga 10 tetori.
Zjarri i artilerisë izraelite goditi në afërsi të Shkollës al-Fakhoura, e cila strehon palestinezët e zhvendosur në perëndim të kampit të refugjatëve Jabalia, në zona nga të cilat trupat izraelite janë tërhequr më parë në Gazën veriore sipas armëpushimit, thanë dëshmitarët.
Sipas dëshmitarëve ushtria izraelite gjithashtu nisi një sulm ajror në zonat që vazhdon të pushtojë në lindje të Jabalia, të shoqëruar me të shtëna të rënda nga automjete ushtarake.
Në qytetin e Gazës, bombardimet izraelite shënjestruan lagjen al-Tuffah në lindje të qytetit, ndërsa një zjarr shtesë artilerie goditi zona në Gazën qendrore, së bashku me një sulm ajror në lindje të kampit të refugjatëve al-Maghazi.
Në Gazën jugore, avionët luftarakë izraelitë kryen sulme ajrore në Rafah në zonat ende nën kontrollin izraelit, ndërsa zjarri i helikopterëve gjithashtu shënjestroi zonën, thanë dëshmitarët.
Nuk ka ende informacion në lidhje me viktimat.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, të paktën 414 persona janë vrarë dhe 1.145 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga armëpushimi.
Që nga tetori i vitit 2023, ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 71.000 persona dhe ka plagosur mbi 171.000 të tjerë në një sulm brutal që e ka lënë enklavën në rrënoja. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar kostot e rindërtimit në afërsisht 70 miliardë dollarë.