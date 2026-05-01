Ushtria izraelite paralajmëron një fshat në jug të Libanit të evakuohet para sulmit

Ushtria izraelite ka paralajmëruar banorët e një fshati në jug të Libanit që të evakuojnë menjëherë shtëpitë e tyre përpara sulmeve, transmeton Anadolu.

Zëdhënësi i ushtrisë izraelite, Avichay Adraee, lëshoi një “paralajmërim urgjent” për banorët e fshatit Habbouch, duke u kërkuar të largohen nga shtëpitë e tyre dhe të zhvendosen të paktën 1.000 metra larg në zona të hapura.

Pavarësisht armëpushimit në fuqi, ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme në jug të Libanit dhe të shkatërrojë qindra shtëpi, duke pretenduar se ato janë infrastrukturë e Hezbollahut.

Në përgjigje të kundërpërgjigjes së Hezbollahut ndaj luftës me Iranin, Izraeli ka zhvilluar një ofensivë në Liban që nga 2 marsi, duke vrarë afër 2.600 njerëz dhe duke zhvendosur mbi 1 milion të tjerë.

Një armëpushim 10-ditor që filloi më 17 prill u zgjat më vonë deri më 17 maj, por Izraeli vazhdon ta shkelë atë çdo ditë përmes sulmeve ajrore dhe shembjes së shtëpive.

Izraeli gjithashtu mban një të ashtuquajtur “zonë tampon” në jug të Libanit, duke pretenduar se ajo parandalon sulmet nga Hezbollahu. Një armëpushim i mëhershëm ishte arritur në nëntor të vitit 2024.

Të ngjajshme

Demokratja në komisionin e Senatit kërkon diplomaci teksa lufta e Trumpit me Iranin arrin ditën e 60-të

Demokratja në komisionin e Senatit kërkon diplomaci teksa lufta e Trumpit me Iranin arrin ditën e 60-të

Shkëndija ndalet sërish në garën për titull, barazon me Sileksin

Shkëndija ndalet sërish në garën për titull, barazon me Sileksin

Franca rikonfirmon refuzimin për të marrë pjesë në luftën ndaj Iranit

Franca rikonfirmon refuzimin për të marrë pjesë në luftën ndaj Iranit

Konjufca përshëndet nismën e kongresistëve amerikanë për rezolutën që mbështetë Kosovën në NATO

Konjufca përshëndet nismën e kongresistëve amerikanë për rezolutën që mbështetë Kosovën në NATO

Eurodeputeti grek: Përfshirja e mundshme e Greqisë në ndalimin e flotiljes Sumud është “thellësisht shqetësuese”

Eurodeputeti grek: Përfshirja e mundshme e Greqisë në ndalimin e flotiljes Sumud është “thellësisht shqetësuese”

Predhat izraelite godasin zonën pranë një dige në jugperëndim të Sirisë

Predhat izraelite godasin zonën pranë një dige në jugperëndim të Sirisë