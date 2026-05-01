Ushtria izraelite paralajmëron një fshat në jug të Libanit të evakuohet para sulmit
Ushtria izraelite ka paralajmëruar banorët e një fshati në jug të Libanit që të evakuojnë menjëherë shtëpitë e tyre përpara sulmeve, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i ushtrisë izraelite, Avichay Adraee, lëshoi një “paralajmërim urgjent” për banorët e fshatit Habbouch, duke u kërkuar të largohen nga shtëpitë e tyre dhe të zhvendosen të paktën 1.000 metra larg në zona të hapura.
Pavarësisht armëpushimit në fuqi, ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme në jug të Libanit dhe të shkatërrojë qindra shtëpi, duke pretenduar se ato janë infrastrukturë e Hezbollahut.
Në përgjigje të kundërpërgjigjes së Hezbollahut ndaj luftës me Iranin, Izraeli ka zhvilluar një ofensivë në Liban që nga 2 marsi, duke vrarë afër 2.600 njerëz dhe duke zhvendosur mbi 1 milion të tjerë.
Një armëpushim 10-ditor që filloi më 17 prill u zgjat më vonë deri më 17 maj, por Izraeli vazhdon ta shkelë atë çdo ditë përmes sulmeve ajrore dhe shembjes së shtëpive.
Izraeli gjithashtu mban një të ashtuquajtur “zonë tampon” në jug të Libanit, duke pretenduar se ajo parandalon sulmet nga Hezbollahu. Një armëpushim i mëhershëm ishte arritur në nëntor të vitit 2024.