Ushtria izraelite njofton se ka filluar përgatitjet për sulmin pushtues kundër qytetit të Gazës

Ushtria izraelite njoftoi se ka “filluar përgatitjet paraprake” për sulmin pushtues ndaj qytetit të Gazës, një qytet që planifikon ta pushtojë dhe ku janë strehuar gati 1 milion palestinezë, transmeton Anadolu.

Zëdhënësi i ushtrisë izraelite, Avichay Adraee lëshoi ​​një deklaratë në platformën e mediave sociale në pronësi të kompanisë amerikane X në lidhje me përgatitjet për pushtimin e Gazës, e cila ndodhet në qendër të Rripit të Gazës.

Adraee pretendon se ata i kanë “dhënë goditje të rënda” Hamasit në Gaza dhe deklaroi se “përleshjet janë duke vazhduar për të avancuar në fazën tjetër të luftës”.

“Nuk po presim. Kemi filluar operacionet paraprake dhe fazat e para të sulmit kundër qytetit të Gazës dhe aktualisht po operojmë intensivisht në pjesët periferike të qytetit”, tha ai.

