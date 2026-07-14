Ushtria izraelite mbyll portat e Xhamisë Al-Aksa me pretekstin e stërvitjeve ushtarake
Ushtria izraelite mbylli portat e kompleksit të Xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar të martën me pretekstin e kryerjes së stërvitjeve ushtarake, sipas mediave lokale, transmeton Anadolu.
Agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa, duke cituar burime lokale, raportoi se forcat izraelite mbyllën të gjitha hyrjet në xhami ndërsa stërvitjet ushtarake ishin duke u zhvilluar.
Autoritetet izraelite nuk komentuan menjëherë për mbylljen.
Kjo masë e fundit vjen mes përshkallëzimit të kufizimeve izraelite në vendin e shenjtë.
Palestinezët thonë se Izraeli po intensifikon përpjekjet për të judaizuar Kudsin Lindor të pushtuar, përfshirë Xhaminë Al-Aksa, dhe për të fshirë identitetin e tij arab dhe islamik.
Palestinezët e konsiderojnë Kudsin Lindor si kryeqytetin e shtetit të tyre të ardhshëm, në përputhje me rezolutat ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin e qytetit nga Izraeli në vitin 1967 ose aneksimin e tij të mëvonshëm në vitin 1980.