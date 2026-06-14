Ushtria izraelite kryen sulme ajrore në kryeqytetin libanez duke vazhduar shkeljet e armëpushimit
Ushtria izraelite kreu sulme ajrore në periferitë jugore të kryeqytetit libanez Bejrut të dielën, pavarësisht armëpushimit në fuqi.
Avionë luftarakë bombarduan lagjen Dahiyeh pa paralajmërim paraprak, tha një gazetar i Anadolus.
Dy shpërthime u dëgjuan në zonë, ndërsa tymi u pa duke u ngritur nga vendet e goditura, shtoi ai.
Ushtria izraelite pretendoi në një deklaratë se sulmet goditën një objekt që i përket grupit libanez Hezbollah në atë zonë.
Sulmi i së dielës erdhi disa orë pasi ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir dhe ministri i Financave Bezalel Smotrich bënë thirrje për sulme ajrore në Dahiyeh, pas dy sulmeve me dronë nga Hezbollahu në veri të Izraelit, pavarësisht armëpushimit që është në fuqi që nga 17 prilli.
Ushtria izraelite ka vazhduar fushatën e bombardimeve në Liban që nga 2 marsi dhe ka pushtuar disa qytete në jug të vendit.
Sipas autoriteteve libaneze, sulmet izraelite kanë vrarë mbi 3.700 persona, kanë plagosur rreth 11.500 dhe kanë zhvendosur mbi 1,5 milion njerëz që nga 2 marsi.