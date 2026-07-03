Ushtria izraelite konfirmon autenticitetin e imazhit që tregon një të ndaluar palestinez të keqtrajtuar në Gaza
Ushtria izraelite ka konfirmuar autenticitetin e një imazhi të shpërndarë gjerësisht, i cili tregon një të ndaluar palestinez duke u keqtrajtuar nga forcat izraelite në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Imazhi paraqet të ndaluarin të shtrirë me fytyrë poshtë, me sytë e lidhur dhe të lidhur me tela, ndërsa në shpinë i është lidhur një shufër hekuri.
Imazhi shkaktoi kritika të gjera në rrjetet sociale dhe ripërtëriu thirrjet e mbrojtësve të të drejtave të njeriut për një hetim të pavarur mbi trajtimin e të ndaluarve palestinezë në paraburgimin izraelit.
Konfirmimi erdhi përmes një deklarate të transmetuar nga Radioja e Ushtrisë së Izraelit, e cila citoi një zëdhënës ushtarak të paidentifikuar pasi imazhi u përhap gjerësisht në rrjetet sociale.
“Ushtria konfirmon se pamjet e publikuara në rrjetet palestineze gjatë 24 orëve të fundit, të cilat tregojnë një burrë nga Gaza të prangosur, të lidhur në një shtrat, me sy të lidhur dhe me një shufër të lidhur në shpinë, janë pamje reale që kanë ndodhur në Rripin e Gazës”, tha zëdhënësi.
Radioja e Ushtrisë publikoi imazhin, por nuk dha asnjë detaj se ku dhe kur kishte ndodhur incidenti.
Imazhi riktheu vëmendjen mbi kushtet e vështira të ndalimit dhe keqtrajtimin e të ndaluarve palestinezë të mbajtur nga Izraeli.
Sipas grupeve palestineze dhe izraelite për të drejtat e njeriut, rreth 9.500 palestinezë mbahen në burgjet izraelite, ku të ndaluarit përballen me torturë, uri dhe neglizhencë mjekësore, të cilat kanë çuar në vdekjen e dhjetëra të burgosurve.
Izraeli ka zhvilluar një luftë që palestinezët e cilësojnë si gjenocidale në Gaza që nga 7 tetori 2023, duke vrarë rreth 73.000 palestinezë dhe duke plagosur më shumë se 173.000 të tjerë, sipas të dhënave palestineze, ndërsa shkatërrimet e gjera kanë prekur rreth 90% të infrastrukturës civile të enklavës.