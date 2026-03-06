Ushtria izraelite kërcënon të sulmojë zonën industriale në Qom të Iranit

Ushtria izraelite kërcënon të sulmojë zonën industriale në Qom të Iranit

Ushtria izraelite ka kërcënuar të sulmojë një zonë në Zonën Industriale Shahkuyeh në Qom të Iranit dhe u ka kërkuar banorëve të evakuojnë shtëpitë e tyre, transmeton Anadolu.

Zyra e shtypit në gjuhën perse e ushtrisë izraelite, në një postim në një platformë të mediave sociale që i përket kompanisë amerikane X, kërcënoi me sulme në vende të caktuara në Zonën Industriale Shahkuyeh në Qom.

Postimi përfshinte një hartë dhe kërkonte evakuimin e zonave të caktuara në Zonën Industriale Shahkuyeh.

Gjithashtu thuhej se sulmet do të kryheshin “në orët e ardhshme” në vendet e treguara në hartë.

– Sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit

Izraeli dhe SHBA-ja nisën një sulm ushtarak ndaj Iranit më 28 shkurt, ndërsa negociatat ishin në vazhdim midis Teheranit dhe Washingtonit.

Irani u përgjigj me sulme ndaj objektivave që identifikoi në disa vende rajonale, duke përfshirë Izraelin, Katarin, Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) dhe Bahreinin, ku ndodhen bazat amerikane.

Në sulmet SHBA-Izrael, udhëheqësi iranian Ajatollah Ali Khamenei dhe shumë zyrtarë të tjerë të lartë u vranë.

MARKETING

Të ngjajshme

Shpërthime të fuqishme njëri pas tjetrit në Teheran

Shpërthime të fuqishme njëri pas tjetrit në Teheran

PTHP: Është hapur rast për parregullsi të mundshme në veprimet e Qendrës për Çështje Sociale për tragjedinë në Karposh të Shkupit

PTHP: Është hapur rast për parregullsi të mundshme në veprimet e Qendrës për Çështje Sociale për tragjedinë në Karposh të Shkupit

SHBA harxhoi 3.7 miliardë dollarë për 100 orët e para të luftës me Iranin

SHBA harxhoi 3.7 miliardë dollarë për 100 orët e para të luftës me Iranin

Gjykata Kushtetuese e Kosovës pritet të vendosë për kërkesën e Haxhiut lidhur me zgjedhjen e presidentit

Gjykata Kushtetuese e Kosovës pritet të vendosë për kërkesën e Haxhiut lidhur me zgjedhjen e presidentit

Uji në Strugë ende është i pasigurt për pije

Uji në Strugë ende është i pasigurt për pije

Abdixhiku konfirmon takim me Osmanin për zgjedhjet: Në ora 13:00 do të takohemi

Abdixhiku konfirmon takim me Osmanin për zgjedhjet: Në ora 13:00 do të takohemi