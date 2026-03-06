Ushtria izraelite kërcënon të sulmojë zonën industriale në Qom të Iranit
Ushtria izraelite ka kërcënuar të sulmojë një zonë në Zonën Industriale Shahkuyeh në Qom të Iranit dhe u ka kërkuar banorëve të evakuojnë shtëpitë e tyre, transmeton Anadolu.
Zyra e shtypit në gjuhën perse e ushtrisë izraelite, në një postim në një platformë të mediave sociale që i përket kompanisë amerikane X, kërcënoi me sulme në vende të caktuara në Zonën Industriale Shahkuyeh në Qom.
Postimi përfshinte një hartë dhe kërkonte evakuimin e zonave të caktuara në Zonën Industriale Shahkuyeh.
Gjithashtu thuhej se sulmet do të kryheshin “në orët e ardhshme” në vendet e treguara në hartë.
– Sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit
Izraeli dhe SHBA-ja nisën një sulm ushtarak ndaj Iranit më 28 shkurt, ndërsa negociatat ishin në vazhdim midis Teheranit dhe Washingtonit.
Irani u përgjigj me sulme ndaj objektivave që identifikoi në disa vende rajonale, duke përfshirë Izraelin, Katarin, Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) dhe Bahreinin, ku ndodhen bazat amerikane.
Në sulmet SHBA-Izrael, udhëheqësi iranian Ajatollah Ali Khamenei dhe shumë zyrtarë të tjerë të lartë u vranë.