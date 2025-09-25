Ushtria izraelite ka kryer mbi 170 sulme ajrore në Gaza në 24 orët e fundit

Ushtria izraelite ka kryer mbi 170 sulme ajrore në Gaza në 24 orët e fundit

Ushtria izraelite thuhet se në 24 orët e fundit ka kryer më shumë se 170 sulme ajrore në Rripin e Gazës, ku vazhdon fushatën e saj gjenocidale, transmeton Anadolu.

Ushtria izraelite, e cila ka nisur ofensiva tokësore për të pushtuar Qytetin e Gazës, po rrit gjithashtu bombardimet e saj ajrore në të gjithë rajonin.

Sulmet po intensifikohen në Qytetin e Gazës, ku janë strehuar palestinezët të cilët pavarësisht urisë dhe masakrave refuzojnë të largohen nga toka e tyre.

Qyteti i Gazës po bombardohet nga sulme ajrore dhe tokësore. Pavarësisht këtyre sulmeve, qindra mijëra palestinezë vazhdojnë të qëndrojnë në Gaza.

Ushtria izraelite përmes masakrave po i detyron të ikin në jug palestinezët, të cilët vazhdojnë të qëndrojnë në tokën e tyre pavarësisht urisë dhe sulmeve.

Ndërkohë, një deklaratë me shkrim nga ushtria izraelite theksohet se më shumë se 170 sulme ajrore u kryen në Rripin e Gazës në 24 orët e fundit.

Deklarata vë në dukje gjithashtu se ushtria izraelite ka intensifikuar sulmet e saj në Qytetin e Gazës.

Të paktën 65.419 palestinezë janë vrarë dhe 167.160 të tjerë janë plagosur në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023.

