Ushtria izraelite godet një ndërtesë banimi në Gaza mes luftës së vazhdueshme gjenocidale
Forcat izraelite kanë goditur një ndërtesë banimi në rrugën al-Thaëra në Qytetin Gaza, ku palestinezët e zhvendosur ishin strehuar mes gjenocidit të vazhdueshëm në enklavën e rrethuar, raporton Anadolu.
Pamjet kapën momentin e sulmit, me re të dendura tymi që ngriheshin në qiell. Sulmi shkaktoi dëme të mëdha, duke shkatërruar gjithçka rreth ndërtesës dhe duke shkaktuar zjarre që përhapën panik midis banorëve.
Sulmi ndodhi në ditën e tetë të fushatës së Izraelit për të shembur ndërtesa të larta në kuadër të operacionit ushtarak të vazhdueshëm “Karrocat e Gideonit”, i cili filloi më 5 shtator.
Të paktën tetë kulla banimi më të larta se shtatë kate dhe dhjetëra blloqe apartamentesh janë rrafshuar tashmë në të gjithë qytetin e Gazës.
Mbrojtja Civile e Gazës tha se sulmet e Izraelit shënjestrojnë qëllimisht grupet e banimit “për të shtyrë familjet drejt zhvendosjes, pavarësisht kushteve katastrofike humanitare me të cilat përballen”.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka tejkaluar tashmë 700 ditë, me Izraelin që ka vrarë të paktën 64.700 palestinezë. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me një uri të rëndë.