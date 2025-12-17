Ushtria izraelite bombardon disa zona në Gaza, pavarësisht armëpushimit
Ushtria izraelite bombardoi disa zona në Rripin e Gazës të mërkurën në mëngjes, pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi në fuqi që nga 10 tetori, thanë dëshmitarët, raporton Anadolu.
Sipas dëshmitarëve, artileria izraelite bombardoi juglindjen e qytetit Khan Younis dhe afërsinë e korridorit Morag, në veri të Rafah, në Rripin jugor të Gazës.
Në Gazën qendrore, automjetet ushtarake dhe buldozerët izraelitë u zhvendosën në verilindje të qytetit Deir al-Balah dhe kryen operacione buldozerësh mes të shtënave intensive në zonë.
Artileria izraelite gjithashtu bombardoi pjesët lindore të kampit të refugjatëve Jabalia në qytetin e Gazës.
Nuk ka ende informacion në lidhje me të lënduarit.
Palestinezët akuzojnë Izraelin për shkelje të përsëritura të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza. Të paktën 393 persona janë vrarë dhe 1.074 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga armëpushimi, sipas Ministrisë së Shëndetësisë.
Izraeli ka vrarë gati 70.700 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur më shumë se 171.000 të tjerë në Gaza që nga tetori 2023 dhe e ka shndërruar enklavën në rrënoja.