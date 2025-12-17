Ushtria izraelite bastis Jeninin në Bregun Perëndimor, nis fushatë arrestimesh

Ushtria izraelite bastis Jeninin në Bregun Perëndimor, nis fushatë arrestimesh

Ushtria izraelite bastisi sot qytetin verior Jenin në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke nisur një fushatë të gjerë arrestimesh, sipas burimeve lokale.

Dëshmitarë thanë për Anadolu se forca speciale izraelite, të mbështetura nga përforcime ushtarake, sulmuan në agim lagjen lindore të qytetit të Jeninit dhe e shndërruan një shtëpi në postë ushtarake. Disa civilë u ndaluan dhe u mbajtën për marrje në pyetje në terren.

Pas bastisjes, Ministria palestineze e Arsimit pezulloi mësimin në shkollat e Jeninit për të garantuar sigurinë e nxënësve. Në pjesën qendrore të Bregut Perëndimor, kolonë të paligjshëm izraelitë dogjën dy automjete në pronësi të palestinezëve në Ramallah dhe shkruan slogane raciste në muret e shtëpive, thanë burime lokale për Anadolu.

Ushtria izraelite ka përshkallëzuar sulmet në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga shpërthimi i luftës në Gaza në tetor 2023.

Sipas shifrave palestineze, forcat izraelite dhe kolonët e paligjshëm kanë vrarë të paktën 1.097 palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor kanë plagosur afro 11 mijë dhe kanë ndaluar rreth 21 mijë persona që nga tetori 2023.

Në një opinion historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) e shpalli të paligjshëm pushtimin izraelit të territoreve palestineze dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve kolone në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.

MARKETING

Të ngjajshme

“Që nga fillimi i motit në ftohtë në Gaza kanë humbur jetën 17 persona nga i ftohti”

“Që nga fillimi i motit në ftohtë në Gaza kanë humbur jetën 17 persona nga i ftohti”

Ushtria izraelite bombardon disa zona në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Ushtria izraelite bombardon disa zona në Gaza, pavarësisht armëpushimit

MMPH vuri në funksion një ueb portal të ri për cilësinë e ajrit

MMPH vuri në funksion një ueb portal të ri për cilësinë e ajrit

Kosova nënshkruan kontratë për blerjen e sistemeve të artilerisë HUMVEE Hawkeye

Kosova nënshkruan kontratë për blerjen e sistemeve të artilerisë HUMVEE Hawkeye

Maqedonia e Veriut me 2 autobusë në 1000 banorë, mbi mesataren evropiane prej 1,6

Maqedonia e Veriut me 2 autobusë në 1000 banorë, mbi mesataren evropiane prej 1,6

Forcë shumëkombëshe për Ukrainën me model të ngjashëm me Nenin 5 të NATO-s, paqartësi mbi pjesëmarrjen

Forcë shumëkombëshe për Ukrainën me model të ngjashëm me Nenin 5 të NATO-s, paqartësi mbi pjesëmarrjen