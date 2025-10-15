Ushtria izraelite bastis fshatrat jugore të Sirisë

Ushtria izraelite bastis fshatrat jugore të Sirisë

Forcat e ushtrisë izraelite hynë në periferi të Quneitra-s në Sirinë jugore, transmeton Anadolu.

Televizioni shtetëror sirian Al-Ikhbariya raportoi se forcat izraelite përparuan në fshatin Al-Owainia në Quneitra-n veriore dhe bastisën dy shtëpi.

Një njësi tjetër izraelite e përbërë nga tetë automjete ushtarake, përfshirë një buldozer dhe dy tanke, përparoi drejt vendbanimit Samadaniyah dhe u stacionua për disa orë në zonë përpara se të tërhiqej.

Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga ushtria izraelite mbi lajmin.

Në muajt e fundit, ushtria izraelite ka organizuar disa bastisje ndërkufitare në provincat jugore të Sirisë, përfshirë Quneitra-n, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për ndalimin e shkeljeve të sovranitetit të Sirisë.

Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit në Siri duke pushtuar zonën e demilitarizuar tampon, një veprim që shkeli Marrëveshjen e Çlirimit të vitit 1974 me Sirinë.

MARKETING

Të ngjajshme

Shukova: Ekziston zgjidhje sistematike për mungesën e ujit në Butel, Shkupi do të ketë 10 mijë fidanë të rinj

Shukova: Ekziston zgjidhje sistematike për mungesën e ujit në Butel, Shkupi do të ketë 10 mijë fidanë të rinj

Pasaporta e Maqedonisë së Veriut në vendin e 42-të, shtetasit e RMV-së pa viza mund të udhëtojnë në 129 vende

Pasaporta e Maqedonisë së Veriut në vendin e 42-të, shtetasit e RMV-së pa viza mund të udhëtojnë në 129 vende

Vazhdojnë përleshjet kufitare midis Pakistanit dhe Afganistanit

Vazhdojnë përleshjet kufitare midis Pakistanit dhe Afganistanit

Arrestohet një 28-vjeçar në Tetovë pas sulmit ndaj mjekut dhe policisë

Arrestohet një 28-vjeçar në Tetovë pas sulmit ndaj mjekut dhe policisë

Nikolloski: Pas zgjedhjeve lokale nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare, por pastrim në gjyqësor dhe prokurori

Nikolloski: Pas zgjedhjeve lokale nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare, por pastrim në gjyqësor dhe prokurori

Regjim i veçantë trafiku në Shkup për shkak të vizitës së Ursula von der Leyen

Regjim i veçantë trafiku në Shkup për shkak të vizitës së Ursula von der Leyen