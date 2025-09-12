Ushtria izraelite arreston mbi 1.000 persona në një ditë në Bregun Perëndimor
Ushtria izraelite ka arrestuar mbi 1.000 palestinezë në bastisjet në shkallë të gjerë të kryera gjatë dy ditëve të fundit në qytetin Tulkarm, në veri të Bregut Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Guvernatori i qytetit Tulkarm, Abdullah Kamil, në një deklaratë me shkrim theksoi se forcat izraelite kanë intensifikuar sulmet e tyre ndaj qytetit që nga e enjtja.
Kamil deklaroi se më shumë se 1.000 palestinezë u arrestuan gjatë bastisjeve, shtëpitë u shkatërruan dhe gratë dhe fëmijët po përjetonin frikë dhe panik.
Duke theksuar se sulmet janë pjesë e operacioneve izraelite që kanë vazhduar që nga 27 janari, Kamil u shpreh: “Qëllimi është të thyhet vullneti i popullit tonë”.
Duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar, Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të të drejtave të njeriut, Kamil kërkoi që “sulmet sistematike të Izraelit të ndërpriten dhe populli palestinez të mbrohet”.
Pas plagosjes së dy ushtarëve izraelitë në qytetin e pushtuar të Tulkarimit në Bregun Perëndimor, ushtria izraelite e vendosi qytetin nën rrethim dhe arrestoi dhjetëra të rinj palestinezë pasi bastisi dhe kontrolloi shtëpitë e tyre.
Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve WAFA, ushtria izraelite bllokoi portat e hekurta në hyrjet jugore dhe lindore të qytetit Tulkarm, si dhe portën e Urës Jabbara në jug dhe portën e Pikës së Kontrollit Ushtarak Annab në lindje, duke penguar kalimin e automjeteve.
Forcat izraelite bastisën dyqane dhe kafene në qendër të qytetit, duke ndaluar të gjithë ata që ishin brenda dyqaneve dhe automjeteve, duke i detyruar ata të ecnin në radhë të gjata drejt rrugës që të çon në Pikën e Kontrollit Ushtarak Haduri.
Ushtarët izraelitë sekuestruan pamjet e kamerave të sigurisë pasi bastisën dyqane të shumta.
Në qytet u vendosën më shumë automjete ushtarake dhe buldozerë dhe të rinjtë e ndaluar thuhet se po merren në pyetje në terren.
Dy ushtarë izraelitë u plagosën në qytetin verior të Bregut Perëndimor, Tulkarim, kur një pajisje shpërthyese shpërtheu pasi një automjet i blinduar izraelit i kaloi sipër tyre.
Në një deklaratë nga ushtria izraelite u bë e ditur se pajisja shpërthyese shpërtheu gjatë një sulmi që ushtria nisi në zonë.
Gjithashtu u vu re se një automjet ushtarak u dëmtua nga shpërthimi dhe se ushtria izraelite më pas rrethoi qytetin dhe vendosi pika kontrolli.