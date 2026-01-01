Ushtria izraelite arreston 50 palestinezë dhe shemb dy shtëpi në Bregun Perëndimor të pushtuar
Ushtria izraelite arrestoi të paktën 50 palestinezë në bastisje ushtarake në gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar sot, tha Shoqata e të Burgosurve Palestinezë, transmeton Anadolu.
Ish-të burgosur, përfshirë një grua, ishin mes të arrestuarve në bastisjet që synuan qytetet Ramallah, Al-Bireh, Hebron, Tubas, Tulkarem, Nablus, Jenin dhe Kudsin Lindor, tha Shoqata në një deklaratë.
Ajo shtoi se fushata e arrestimeve u shoqërua me bastisje të gjera në shtëpi, keqtrajtime, dhunë ndaj të ndaluarve dhe familjeve të tyre, si dhe shkatërrim prone.
Sipas grupit, ushtria izraelite ka arrestuar më shumë se 7.000 palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar vitin e kaluar.
Ndërkohë, forcat e ushtrisë izraelite shembën dy shtëpi palestineze në lindje të Jerikos në Bregun Perëndimor dhe dhanë një njoftim për të shembur një të tretë, me arsyetimin e ndërtimit pa leje.
Burime lokale thanë për Anadolu se forcat izraelite dhe buldozerë hynë në zonë dhe rrafshuan dy ndërtesat në zonat e klasifikuara si “Zona C”.
Forcat izraelite dhe kolonët e paligjshëm kanë vrarë të paktën 1.105 palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor, kanë plagosur gati 11.000 dhe kanë ndaluar rreth 21.000 që nga tetori 2023, sipas të dhënave palestineze.
Në një opinion historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve kolone në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.