Ushtria izraelite arreston 30 palestinezë gjatë bastisjeve të reja në Bregun Perëndimor
Ushtria izraelite arrestoi sot 30 palestinezë, përfshirë dy gra dhe një gazetare, gjatë bastisjeve nëpër qytete, qyteza dhe kampe refugjatësh në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Zyra për Media e të Burgosurve Palestinez tha se ushtria izraelite kreu një fushatë të gjerë arrestimi në provincën e Jeninit në veri, duke arrestuar 14 palestinezë. Ushtria gjithashtu riarrestoi ish të burgosurën Shaima Abu Ghali gjatë një bastisjeje në lagjen lindore të qytetit Jenin.
Në provincën e Nablusit, forcat izraelite arrestuan pesë palestinezë nga kampi i refugjatëve Al-Ain, një grua gjatë një bastisjeje në Qytetin e Vjetër dhe një ish të burgosur nga shtëpia e tij në Yatma, në jug të provincës.
Në provincën e Tulkaremit, ata arrestuan sërish gazetarin Hazem Nasser pasi bastisën shtëpinë e tij. Ushtria arrestoi një profesor universiteti dhe djalin e tij nga rezidenca e tyre në kompleksin e banesave Iktaba, së bashku me dy ish të burgosur të tjerë nga periferia Iktaba.
Autoritetet izraelite e liruan Nasserin më 20 tetor, pasi e mbajtën në paraburgim administrativ për më shumë se dy vjet. Ata e arrestuan atë pas një bastisjeje në shtëpinë e tij në Tulkarem. Në provincën Qalqilya, në veriperëndim të Bregut Perëndimor të pushtuar, ushtria izraelite arrestoi tre të rinj gjatë bastisjes në qytetin Azzun, në lindje të guvernatorit.
Zyra e Mediave të të Burgosurve tha se bastisjet dhe arrestimet në rritje në të gjithë qeveritë e Bregut Perëndimor pasqyruan një politikë të vazhdueshme të persekutimit kolektiv dhe shënjestrimin e gazetarëve, figurave të komunitetit dhe grave, në shkelje të vazhdueshme të të drejtave të palestinezëve.
Zyra ka raportuar në mënyrë të përsëritur se forcat izraelite arrestojnë një numër të madh palestinezësh dhe i nënshtrojnë ata ndaj marrjes në pyetje në terren gjatë bastisjeve nëpër qytete dhe guvernatorë të Bregut Perëndimor, duke i liruar më vonë disa prej tyre.
Që nga fillimi i luftës së saj në Gaza në tetor 2023, ushtria izraelite ka rritur operacionet në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor të pushtuar, së bashku me një përshkallëzim të dhunës okupatore. Këto sulme kanë vrarë më shumë se 1.220 palestinezë dhe kanë plagosur rreth 13.350 të tjerë në Bregun Perëndimor ndërsa më shumë se 26 mijë janë arrestuar, sipas shifrave palestineze.