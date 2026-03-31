Ushtria izraelite ankohet për mungesë të trupave, bën thirrje për ligjin e rekrutimit ushtarak
Ushtria e Izraelit tha të martën në mbrëmje se situata është bërë “e padurueshme” për shkak të mungesës së ushtarëve, duke bërë thirrje për miratimin e një ligji që do të mundësonte rekrutimin e më shumë trupave, transmeton Anadolu.
“Ka mungesë ushtarësh dhe situata është bërë e padurueshme për ne”, tha zëdhënësi i ushtrisë, Effie Defrin, gjatë një konference për shtyp, sipas Kanalit 12 të Izraelit.
“Ekziston një hendek prej 12.000 deri në 15.000 ushtarësh dhe ne kemi nevojë për një ligj që do të sjellë më shumë trupa”, shtoi ai, duke iu referuar hebrenjve ultra-ortodoksë (Haredim), të cilët shmangin shërbimin ushtarak.
Hebrenjtë ultra-ortodoksë përfitojnë nga përjashtime që u lejojnë të mos shërbejnë në ushtri, ndërsa partitë fetare po ushtrojnë presion ndaj kryeministrit Benjamin Netanyahu për të miratuar një ligj që do t’i ruante këto përjashtime, një veprim që kundërshtohet nga opozita, e cila kërkon shërbim ushtarak të detyrueshëm për të gjithë.
Hebrenjtë ultra-ortodoksë përbëjnë rreth 13 për qind të popullsisë së Izraelit prej afërsisht 9,7 milionë banorësh dhe thonë se ia kushtojnë jetën studimit të Torës.
Të mërkurën e kaluar, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë izraelite, Eyal Zamir, paralajmëroi gjatë një takimi të mbyllur të kabinetit të sigurisë se ushtria mund të shembet nëse mungesa e personelit nuk zgjidhet.
Të nesërmen, Defrin tha se “më shumë se 100.000 rezervistë janë të dislokuar në të gjitha frontet, por ushtria ende ka nevojë për rreth 15.000 trupa shtesë, përfshirë 7.000 deri në 8.000 ushtarë luftarakë”.
Ushtria izraelite aktualisht po operon në disa fronte, duke kryer sulme në Iran dhe Liban. Forcat izraelite janë gjithashtu të dislokuara në Rripin e Gazës dhe në Bregun Perëndimor, si dhe kryejnë inkursione të përditshme në Siri.
Të martën, grupi libanez Hezbollahu lëshoi rreth 40 raketa drejt veriut të Izraelit, në një nga bombardimet më të rënda që nga fillimi i luftës aktuale në fillim të marsit.
Defrin tha se ushtria nuk kishte paralajmërim paraprak për synimin e Hezbollahut për të lëshuar dhjetëra raketa.
I pyetur nëse ka paralajmërime për sulme të mundshme me raketa gjatë festës së Pashkëve hebraike (Pesah), e cila fillon të mërkurën dhe zgjat një javë, ai tha se “aktualisht nuk ka informacione konkrete, por ne jemi të përgatitur gjatë gjithë festës dhe supozojmë se ata do të qëllojnë edhe gjatë festës”.
Izraeli prej dekadash ka pushtuar territore palestineze, si dhe toka në Liban dhe Siri, dhe ka refuzuar të tërhiqet ose të lejojë krijimin e një shteti të pavarur palestinez.