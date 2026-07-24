Ushtria iraniane kryen sulme me dronë ndaj bazave ushtarake amerikane në Bahrein dhe Jordani
Ushtria iraniane tha të premten herët se kishte nisur sulme me dronë që synonin objektet ushtarake amerikane në bazën ajrore Sheikh Isa në Bahrein dhe bazën ajrore Al-Azraq në Jordani, transmeton Anadolu.
Ushtria e Iranit përmendi se dronët e sulmit “Arash” synonin tanke karburanti, depo të mëdha pajisjesh, hangarë dhe objekte akomodimi të përdorura nga forcat amerikane në bazën ajrore Sheikh Isa, raportoi transmetuesi shtetëror iranian IRIB.
Ai shtoi se hangarët e avionëve, një strukturë mirëmbajtjeje dhe objekte akomodimi që strehojnë personelin amerikan në bazën ajrore Al-Azraq ishin gjithashtu në shënjestër.
Pak para njoftimit iranian, Bahreini lëshoi një sirenë paralajmëruese dhe u kërkoi qytetarëve të qëndronin të qetë dhe të shkonin në vendin më të afërt të sigurt, sipas njoftimit të Ministrisë së Brendshme të vendit në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
“Çdo veprim kundër interesave legjitime dhe të ligjshme të popullit iranian dhe Republikës Islamike të Iranit do të dëmtojë gjithashtu sigurinë dhe interesat ekonomike të vendeve të tjera në rajon”, paralajmëroi deklarata iraniane.
Nuk pati asnjë konfirmim të menjëhershëm nga autoritetet e SHBA-së, Bahrejnit apo Jordanisë në lidhje me sulmet e raportuara dhe nuk u raportuan menjëherë viktima apo dëme.
Zhvillimet e fundit erdhën në mes të tensioneve të përshkallëzuara midis SHBA-së dhe Iranit, me të dyja palët të përfshira në një seri sulmesh dhe sulmesh hakmarrëse në të gjithë rajonin.