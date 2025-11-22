Ushtria holandeze hap zjarr ndaj dronëve që fluturojnë mbi bazën e Forcave Ajrore

Ushtria holandeze hap zjarr ndaj dronëve që fluturojnë mbi bazën e Forcave Ajrore

Ushtria holandeze përdori armë kundër dronëve që u vunë re mbi një bazë ajrore në Holandën juglindore mbrëmë, tha ministria e mbrojtjes e vendit.

Personeli i sigurisë në bazën ajrore Volkel, pranë kufirit me Gjermaninë, i vuri re dronët rreth orës 7:00 dhe 9:00 sipas orës lokale, tha ministria.

“Personeli i forcave ajrore përdori armë nga toka për të rrëzuar dronët”, shtoi deklarata. ” Dronët u larguan dhe nuk u gjetën.” Ministria holandeze e mbrojtjes tha se nuk ishte e qartë pse dronët po fluturonin në zona ku nuk lejoheshin.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Ukraina njofton se do të zhvillohen konsultime me SHBA-në në Zvicër për t’i dhënë fund luftës

Ukraina njofton se do të zhvillohen konsultime me SHBA-në në Zvicër për t’i dhënë fund luftës

Liderët e G20-ës zotohen të punojnë për “paqe të drejtë” në Sudan, RD Kongo, Palestinë dhe Ukrainë

Liderët e G20-ës zotohen të punojnë për “paqe të drejtë” në Sudan, RD Kongo, Palestinë dhe Ukrainë

(VIDEO) Qeveria me seancë solemne për 22 Nëntorin

(VIDEO) Qeveria me seancë solemne për 22 Nëntorin

(VIDEO) Krerët e shtetit dhe të politikës urojnë Ditën e Alfabetit Shqip

(VIDEO) Krerët e shtetit dhe të politikës urojnë Ditën e Alfabetit Shqip

(VIDEO) Resul Shabani dhe Sevdail Demiri morën çmimin “22 nëntori”

(VIDEO) Resul Shabani dhe Sevdail Demiri morën çmimin “22 nëntori”

(VIDEO) Debat në TV Shenja – Aleanca për Shqiptarët, dje, sot dhe nesër

(VIDEO) Debat në TV Shenja – Aleanca për Shqiptarët, dje, sot dhe nesër