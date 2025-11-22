Ushtria holandeze hap zjarr ndaj dronëve që fluturojnë mbi bazën e Forcave Ajrore
Ushtria holandeze përdori armë kundër dronëve që u vunë re mbi një bazë ajrore në Holandën juglindore mbrëmë, tha ministria e mbrojtjes e vendit.
Personeli i sigurisë në bazën ajrore Volkel, pranë kufirit me Gjermaninë, i vuri re dronët rreth orës 7:00 dhe 9:00 sipas orës lokale, tha ministria.
“Personeli i forcave ajrore përdori armë nga toka për të rrëzuar dronët”, shtoi deklarata. ” Dronët u larguan dhe nuk u gjetën.” Ministria holandeze e mbrojtjes tha se nuk ishte e qartë pse dronët po fluturonin në zona ku nuk lejoheshin.