Ushtria e Birmanisë shpall armëpushim pas tërmetit që la të vdekur mbi 3 mijë persona

Regjimi ushtarak që udhëheq me Birmaninë ka deklaruar një armëpushim të përkohshëm të mërkurën sa i përket luftës civile kundër grupeve të rezistencës, me qëllimin për të lehtësuar përpjekjet e ndihmës pas tërmetit 7.7 ballësh, si pasojë e të cilit kanë vdekur mbi 3,000 persona dhe janë lënduar 4,500 të tjerë, shkruan AP.

Deklarata e befasishme e liderëve ushtarakë erdhi të mërkurën në mbrëmje në televizionin shtetëror të Birmanisë (MRTV), në të cilën u tha se luftimet do të ndalen deri më 22 prill, për të shprehur solidaritet me personat e prekur nga tërmeti i javës së kaluar.

Deri më tani, kishte pasur vetëm armëpushime të njëanshme të shpallura prej grupeve të armatosura të rezistencës. Ndërkaq, ushtria i ka paralajmëruar këto fraksione se nëse ato vazhdojnë sulmet, atëherë do të përballen me “masat e nevojshme”.

Tërmeti ka përkeqësuar më tutje krizën e rëndë humanitare të shkaktuar nga lufta civile. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara para tërmetit, më shumë se 3 milionë njerëz ishin të shpërngulur nga shtëpitë e tyre dhe rreth 20 milionë të tjerë jetonin në kushte të vështira.

Birmania sundohet nga diktatura ushtarake që prej grusht-shtetit të vitit 2021. Praktikisht, shteti kontrollon pothuajse të gjitha stacionet e radios, televizionit dhe mediave online. Përdorimi i internetit është gjithashtu i kufizuar.

MARKETING