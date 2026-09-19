Ushtria amerikane vlerëson koston e luftës me Iranin në 43,6 miliardë dollarë në përllogaritjen më të fundit
Kostoja e luftës së SHBA-së kundër Iranit ka arritur në 43,6 miliardë dollarë deri më 3 shtator, sipas një vlerësimi të ri të paraqitur këtë javë para ligjvënësve.
Shifra nga Komanda Qendrore e SHBA-së, e cila mbikëqyr operacionet në Lindjen e Mesme, pasqyron koston më aktuale të konfliktit që kur ai u nis nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli më 28 shkurt.
Një raport i Zyrës së Buxhetit të Kongresit (CBO), i publikuar të martën, tregonte se lufta kishte kushtuar 38 miliardë dollarë deri më 1 gusht dhe se do të vazhdojë të gjenerojë shpenzime prej rreth 3 miliardë dollarësh në muaj, në varësi të intensitetit të konfliktit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Detajet e reja të publikuara të premten – të cilat u panë nga agjencia “Associated Press” dhe u raportuan fillimisht nga “Punchbowl News” – treguan gjithashtu përdorimin e vazhdueshëm të municioneve të kushtueshme nga forcat amerikane.
Kostot e armatimeve u rritën me më shumë se 6 miliardë dollarë në pak më shumë se një muaj, duke kaluar nga 21,7 miliardë dollarë (shifra e raportuar nga CBO) në 28,1 miliardë dollarë (sipas vlerësimit të Komandës Qendrore të SHBA-së).
Kostoja financiare është vetëm një nga treguesit e ndikimit të luftës me Iranin; konflikti po ndikon gjithashtu te çmimet e naftës dhe tregu i aksioneve, si dhe ka shkaktuar vdekje e plagosje në radhët e trupave amerikane.
Numri i viktimave dhe zgjedhjet e ndërmjetme
Kostot politike do të vlerësohen gjatë zgjedhjeve të ndërmjetme të Kongresit në nëntor, ndërsa republikanët përballen me vështirësi në rritje për shkak të pakënaqësisë së publikut ndaj luftës.
Dokumenti me një faqe i ushtrisë amerikane, i paraqitur në Kongres, përfshin kostot për operimin e anijeve luftarake, avionëve dhe bazave, si dhe për humbjet e pajisjeve dhe mbështetjen mjekësore për trupat. Sipas Sistemit të Analizës së Viktimave të Mbrojtjes, shifrat e regjistruara nga Pentagoni përfshijnë 18 të vdekur dhe më shumë se 830 të plagosur.
Raporti nuk përfshin dëmet e shkaktuara në bazat amerikane në Lindjen e Mesme, të cilat Teherani i ka sulmuar me raketa balistike dhe dronë.
Një raport nga inspektori i përgjithshëm i Pentagonit, i publikuar të hënën, bënte të ditur se sulmet iraniane kanë dëmtuar dhe shkatërruar qindra ndërtesa e struktura të tjera në bazat amerikane në Kuvajt, Bahrein, Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite, Irak, Oman dhe Jordani.
Në raportin e ri drejtuar Kongresit, shifra për municionet ishte më e larta me diferencë të madhe, duke përbërë shumë më tepër se gjysmën e të gjitha kostove.
Armët e avancuara që kanë pasur kërkesën më të madhe janë raketat mbrojtëse përgjuese, si ato që lëshohen nga sistemet “Patriot” dhe “THAAD” të Ushtrisë amerikane.
Pakësimi i rezervave ka shkaktuar gjithashtu shqetësim në Evropë, ku zyrtarë amerikanë dhe të NATO-s i kanë thënë agjencisë AP se ekziston një mungesë “më tepër se kritike” e raketave përgjuese.