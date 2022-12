Ushtria amerikane prezanton bombarduesin e ri të padukshëm

Northrop Grumman Corp (NOC.N) zbuloi aeroplanin e ri B-21 “Raider”, i pari i një flote të re bombarduesish të padukshëm me rreze të gjatë për Forcën Ajrore të Shteteve të Bashkuara.

B-21 u zbulua gjatë një ceremonie në fabrikën Northrop’s 42 në Palmdale, Kaliforni, duke i ofruar publikut pamjen e parë të bombarduesit të ri. I ndërtuar nga Northrop Grumman, bombarduesi u emërua për nder të “shpirtit të guximshëm” të avionëve që kryen sulmin befasues të Luftës së Dytë Botërore Doolittle Raid.

B-21, i cili ka një formë të ngjashme të “krahëve fluturues” me paraardhësin e tij, B-2, do të jetë në gjendje të dërgojë armë konvencionale dhe bërthamore në të gjithë botën duke përdorur aftësi të karburantit me rreze të gjatë dhe në ajër.

Çdo aeroplan parashikohej të kushtonte afërsisht 550 milionë dollarë në vitin 2010, por për shkak të inflacionit shkon deri rreth 750 milionë dollarë, raporton cnn.

Forca Ajrore planifikoi të blinte të paktën 100 aeroplanë dhe të fillonte zëvendësimin e bombarduesve B-1 dhe B-2.

Northrop mundi një ekip të përbërë nga Boeing dhe Lockheed Martin kur fitoi kontratën për ndërtimin e bombarduesit në vitin 2015.

Prodhuesi i motorëve Pratt & Whitney, Collins Aerospace, GKN Aerospace, BAE Systems dhe Spirit Aerosystems janë në mesin e më shumë se 400 furnizuesve në 40 shtete.

Northrop e quan aeroplan të gjeneratës së gjashtë për shkak të aftësisë për t’u lidhur me aeroplanë të tjerë dhe për të integruar lehtësisht armët e ardhshme në arkitekturën e sistemit të tij.

B-21 ka gjithashtu një material sipërfaqësor më të qëndrueshëm të fshehtë që do të kërkojë më pak mirëmbajtje dhe do të ketë kosto minimale operative, tha në një intervistë me Reuters, Doug Young, menaxher i përgjithshëm në Northrop Grumman Aeronautics Systems. /Telegrafi/