Ushtria amerikane kërkon mundësi “inovative” për të ushtruar presion ndaj Iranit
Një zyrtar i lartë i Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM) u ka kërkuar analistëve ushtarakë të propozojnë mënyra të reja për të ushtruar presion ndaj Iranit, sipas një raporti të CNN, transmeton Anadolu.
Duke cituar burime të njohura me kërkesën, CNN tha se një zyrtar nga dega e inteligjencës së CENTCOM-it dërgoi javën e kaluar një email ku kërkonte “mënyra të reja krijuese dhe jokonvencionale për të ushtruar presion dhe për të ndëshkuar Iranin”.
CNN tha se kërkesa në formën e grumbullimit të ideve nga stafi, e pazakontë pasi u dërgua përmes emailit, pasqyron opsionet e kufizuara në dispozicion të Presidentit Donald Trump për ta shtyrë Iranin drejt një marrëveshjeje sipas kushteve të Washingtonit.
Zëdhënësi i CENTCOM-it, kapiteni Timothy Hawkins, tha në një deklaratë të cituar nga CNN se komanda ka një histori të kërkimit të ideve nga personeli “pavarësisht nga grada” për të përmirësuar performancën operacionale.
“Admirali Cooper, në veçanti, u drejtohet anëtarëve të ekipit tonë të shkëlqyer, pavarësisht nga grada, për të arritur nivelet më të larta të mundshme të performancës operacionale”, tha Hawkins.
Raporti citoi gjithashtu se CIA dhe Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes kanë vlerësuar se fushata aktuale e bombardimeve nuk ka gjasa të ndryshojë qëndrimin negociues të Iranit.
Gjatë javëve të fundit, SHBA-ja dhe Irani kanë shkëmbyer sulme ushtarake, ku Washingtoni ka sulmuar objektiva brenda Iranit, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur duke goditur atë që i cilësoi si objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në disa vende arabe, veçanërisht në Jordani, Bahrein dhe Kuvajt.
Përshkallëzimi pasoi një memorandum mirëkuptimi të nënshkruar nga Washingtoni dhe Teherani në qershor dhe nisjen e negociatave drejt një marrëveshjeje përfundimtare. Bisedimet më vonë ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve mbi garancitë e sigurisë dhe lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më strategjike në botë për furnizimet globale me energji dhe tregtinë.