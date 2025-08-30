Ushtri amerikane në Ukrainë? “The Telegraph”: Trump ka gati planin dhe garancitë e sigurisë
Presidenti amerikan Donald Trump po shqyrton përdorimin e kompanive ushtarake private amerikane, trupat e së cilave mund të vendosen në Ukrainë për të garantuar paqe afatgjatë në Luftën e Europës Lindore.
Ky opsion shihet si një mënyrë për të mbajtur premtimin se SHBA nuk do të dërgojnë zyrtarisht ushtarët e tyre në terren, por megjithatë garantojnë një prani amerikane për mbrojtjen e interesave të Kievit.
Kontraktorët privatë do të angazhoheshin në rindërtimin e fortifikimeve në vijën e frontit, ndërtimin e bazave të reja ushtarake, mbrojtjen e interesave ekonomike amerikane dhe në forcimin e efektit frenues ndaj Rusisë në rast të prishjes së një marrëveshje paqeje apo armëpushimi.
Lajmi u raportua nga media britanike The Telegraph e cila shkruan se do të kishte një ngrirje të kufinjve aktual të luftës me krijimin e zonave të demilitarizuara në secilën anë të frontit, e thënë ndryshe zona tampon me një distance prej 20 kilometrash nga secila anë. Në vijë të parë të frontit , në atë që do të ishte një kufi i ngrirë do të ishin trupat Ukrainase ata që do të garantonin sigurinë e territoreve të tyre. Ata do të suportoheshin vazhdimisht nga inteligjenca ushtarake Amerikane. The Telegraph shkruan se komanda këtij misioni do ti jepej nga NATO ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Plani po diskutohet paralelisht me garancitë e sigurisë të përgatitura nga një koalicion i udhëhequr nga Britania dhe Franca, që parashikojnë misione ajrore patrullimi, trajnime dhe riarmatosje të ushtrisë ukrainase, si edhe misione detare në Detin e Zi për hapjen e korridoreve tregtare. Trump ka sinjalizuar mbështetje për këtë nismë dhe është shprehur i gatshëm të ofrojë logjistikë, inteligjencë dhe mbulim ajror, por jo trupa të ushtrisë amerikane. Zyrtarët evropianë theksojnë se prania e kontraktorëve amerikanë do të forconte garancitë, pasi prezenca e shtetasve amerikanë në Ukrainë do të shërbente si element frenues ndaj një sulmi rus. Diskutimet lidhen gjithashtu me marrëveshje ekonomike, përfshi projektet për shfrytëzimin e mineraleve dhe metaleve të rralla të Ukrainës.
Sa i përket diskutimeve për një zone të demilitarizuar mes forcave Ukrainase dhe atyr Ruse ka pasur disa mospajtime me këtë plan.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka kërkuar stacionimin e trupave evropiane, ndërsa Vladimir Putin ka sugjeruar përfshirjen e Kinës, një ide e refuzuar nga Kievi dhe vendet evropiane për shkak të mbështetjes që Pekini i ka dhënë Moskës. Një forcë evropiane prej disa mijëra trupash mund të vendoset brenda Ukrainës si një linjë e tretë mbrojtjeje, por pa hyrë drejtpërdrejt në front. Megjithatë edhe ky skenar nuk gëzon mbështetjen e të gjithë Vendeve anëtare të BE, me Italinë që kundërshton kategorikisht një plan të tillë.
Vetë Zelensky njoftoi të premten se janë në diskutime me Turqinë mbi një plan që Turqia të patrullojë lundrimet e Anijeve në Detin e zi.
Mbështetja amerikane shihet si kusht thelbësor për suksesin e planit, veçanërisht për transportin e pajisjeve, inteligjencën satelitore dhe garancitë e sigurisë. Megjithatë, skepticizmi mbetet i lartë, pasi shumë zyrtarë evropianë besojnë se Vladimir Putin nuk është i gatshëm të pranojë një armëpushim dhe se po përdor bisedimet për të fituar kohë dhe territor.