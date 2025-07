USAID mbyllet zyrtarisht, tani programet do të drejtohen nga Departamenti Amerikan i Shtetit

Departamenti i Shtetit merr përsipër programe të drejtuara më parë nga Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), në një veprim që zyrtarët thonë se do të ristrukturojë ndihmën e jashtme të SHBA-së dhe do ta riorientojë atë drejt interesave kombëtare.

Sekretari i Shtetit Marco Rubio njoftoi të martën se USAID – i cili mbikëqyrte ndihmën e huaj, ndihmën në rast katastrofash dhe programet e zhvillimit ndërkombëtar – nuk do të ofronte më ndihmë për vendet e tjera.

“Që nga 1 korriku, USAID do të pushojë zyrtarisht së zbatuari ndihmën e huaj”, shkroi Rubio. “Programet e ndihmës së huaj që përputhen me politikat e administratës – dhe që përparojnë interesat amerikane – do të administrohen nga Departamenti i Shtetit, ku ato do të ofrohen me më shumë llogaridhënie, strategji dhe efikasitet.”

Një zyrtar i lartë në Departamentin e Shtetit, i cili informoi gazetarët të martën, tha se “politika e ndihmës së jashtme amerikane” do të synonte të “lidhej diplomatikisht” me axhendën e politikës së jashtme të administratës Trump dhe partnerëve amerikanë.

“Sapo ta kalojmë këtë tranzicion dhe programet të jenë gati, mendoj se muajt e ardhshëm do të na ndihmojnë të tregojmë se ku mendojmë se është vizioni ynë për të ardhmen”, tha zyrtari. “Ne nuk parashikojmë ndonjë boshllëk në aspektin operativ.”

Agjencia e ndihmës së huaj ishte ndër agjencitë e para qeveritare që Departamenti i Efikasitetit të Qeverisë, i drejtuar më parë nga Elon Musk, uli shpenzimet në përpjekjet e tij për të zvogëluar madhësinë e qeverisë federale.

Administrata Trump kërkoi të shpërbënte USAID-in, duke ndërprerë mijëra kontrata dhe duke i lënë punëtorët me pushime. Në një deklaratë në shkurt, Departamenti i Shtetit tha se “pjesë të konsiderueshme të financimit të USAID-it nuk janë në përputhje me interesat thelbësore kombëtare të Shteteve të Bashkuara”.

(BalkanWeb)

MARKETING