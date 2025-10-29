Uragani Melissa i merr jetën 25 personave në Haiti

Uragani Melissa i merr jetën 25 personave në Haiti

Një tjetër fatkeqësi natyrore ka goditur Haiti-n, ku përmbytjet e shkaktuara nga Uragani Melissa kanë lënë të paktën 25 të vdekur në qytetin bregdetar të Petit-Goâve, sipas autoriteteve lokale.

Dhjetëra shtëpi janë shembur kur lumi La Digue ka dalë nga shtrati, duke bllokuar banorët nën rrënoja dhe duke shkaktuar një krizë emergjente në qytet.

“Situata është katastrofike. Ka ende njerëz të bllokuar dhe ndihma është minimale,” tha kryetari i Petit-Goâve, Jean Bertrand Subrème, duke theksuar mungesën e forcave të mjaftueshme për të ndihmuar të prekurit. Vetëm një zyrtar i Agjencisë së Mbrojtjes Civile ishte në zonë ndërsa banorët përpiqeshin të evakuoheshin përmes ujërave të larta.

Haiti, një nga vendet më të prekshme nga fatkeqësitë natyrore në botë, është përballur vazhdimisht me uragane, tërmete dhe përmbytje që kanë shkatërruar infrastrukturën dhe kanë lënë mijëra njerëz të pastrehë. Uragani Melissa kaloi fillimisht mbi Kubën dhe Xhamajkën si stuhi kategori 5, por efektet e tij shkatërruese u ndjenë edhe në Haiti, ku shtëpitë e dobëta dhe rrugët e paasfaltuara u shndërruan në pellgje uji dhe baltë.

Ndërkohë, qeveria dhe organizatat ndërkombëtare po përpiqen të dërgojnë ndihma emergjente, ndërsa banorët përballen me një situatë të tmerrshme humanitare, duke theksuar edhe një herë sa i cenueshëm është ky vend ndaj katastrofave natyrore.

Banorët e Petit-Goâve dhe zonave përreth kërkojnë ndihmë për të shpëtuar njerëzit e bllokuar dhe për të siguruar strehim për të mbijetuarit, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet në ditët në vijim.

Haiti mbetet një vend i goditur përherë nga fatkeqësitë, duke e bërë çdo uragan ose përmbytje një sfidë të madhe për popullsinë dhe qeverinë lokale.

MARKETING

Të ngjajshme

Dibra me investime nga diaspora, Imeri: 500 mijë dollarë për ujin e pijshëm

Dibra me investime nga diaspora, Imeri: 500 mijë dollarë për ujin e pijshëm

Imeri: Pos emrit Fisnik duhej të kishte edhe guxim që të vinte në debat për përballje, po jam takuar me Iliran Fetahun e AKI-së

Imeri: Pos emrit Fisnik duhej të kishte edhe guxim që të vinte në debat për përballje, po jam takuar me Iliran Fetahun e AKI-së

279 tentativa për vetëvrasje midis ushtarëve izraelitë në 18 muaj gjatë luftës në Gaza

279 tentativa për vetëvrasje midis ushtarëve izraelitë në 18 muaj gjatë luftës në Gaza

Bajram Rexhepi: Për një Tetovë që nuk njeh ndasi, bashkë me qytetarët në çdo cep të qytetit

Bajram Rexhepi: Për një Tetovë që nuk njeh ndasi, bashkë me qytetarët në çdo cep të qytetit

Kurti pas njohjes nga Siria: Nga sot angazhohemi që lidhjet mes nesh të fuqizohen

Kurti pas njohjes nga Siria: Nga sot angazhohemi që lidhjet mes nesh të fuqizohen

Ministri izraelit kërcënon me rrëzimin e qeverisë nëse nuk vazhdojnë sulmet ndaj Gazës

Ministri izraelit kërcënon me rrëzimin e qeverisë nëse nuk vazhdojnë sulmet ndaj Gazës