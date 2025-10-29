Uragani Melissa i merr jetën 25 personave në Haiti
Një tjetër fatkeqësi natyrore ka goditur Haiti-n, ku përmbytjet e shkaktuara nga Uragani Melissa kanë lënë të paktën 25 të vdekur në qytetin bregdetar të Petit-Goâve, sipas autoriteteve lokale.
Dhjetëra shtëpi janë shembur kur lumi La Digue ka dalë nga shtrati, duke bllokuar banorët nën rrënoja dhe duke shkaktuar një krizë emergjente në qytet.
“Situata është katastrofike. Ka ende njerëz të bllokuar dhe ndihma është minimale,” tha kryetari i Petit-Goâve, Jean Bertrand Subrème, duke theksuar mungesën e forcave të mjaftueshme për të ndihmuar të prekurit. Vetëm një zyrtar i Agjencisë së Mbrojtjes Civile ishte në zonë ndërsa banorët përpiqeshin të evakuoheshin përmes ujërave të larta.
Haiti, një nga vendet më të prekshme nga fatkeqësitë natyrore në botë, është përballur vazhdimisht me uragane, tërmete dhe përmbytje që kanë shkatërruar infrastrukturën dhe kanë lënë mijëra njerëz të pastrehë. Uragani Melissa kaloi fillimisht mbi Kubën dhe Xhamajkën si stuhi kategori 5, por efektet e tij shkatërruese u ndjenë edhe në Haiti, ku shtëpitë e dobëta dhe rrugët e paasfaltuara u shndërruan në pellgje uji dhe baltë.
Ndërkohë, qeveria dhe organizatat ndërkombëtare po përpiqen të dërgojnë ndihma emergjente, ndërsa banorët përballen me një situatë të tmerrshme humanitare, duke theksuar edhe një herë sa i cenueshëm është ky vend ndaj katastrofave natyrore.
Banorët e Petit-Goâve dhe zonave përreth kërkojnë ndihmë për të shpëtuar njerëzit e bllokuar dhe për të siguruar strehim për të mbijetuarit, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet në ditët në vijim.
Haiti mbetet një vend i goditur përherë nga fatkeqësitë, duke e bërë çdo uragan ose përmbytje një sfidë të madhe për popullsinë dhe qeverinë lokale.